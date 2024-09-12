تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة...

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، انطلقت في أغسطس بالأدوار التمهيدية للبطولة، ومن المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس كما هي عادة البطولة.

ويشارك الأهلي في البطولة، ويستهدف الحفاظ على لقبه ومعانقة الأميرة السمراء للمرة الثالثة على التوالي، بعد تحقيق لقب الموسم الماضي بعد الفوز على الترجي التونسي.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، القنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 – الدور التمهيدي

المباراة الموعد النتيجة الملعب جورماهيا - الأهلي الأحد 15 سبتمبر 2024،

15:00 مصر والسعودية - ملعب نيايو الوطني الأهلي - جورماهيا السبت 21 سبتمبر 2024،

19:00 مصر والسعودية - ستاد القاهرة

ما القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدوران التمهيديان فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.