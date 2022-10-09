جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

يطولة دوري ابطال إفريقيا هي إحدى البطولات المفضلة للنادي الأهلي وجماهيره، فهو أكثر الفرق فوزًا بها على الإطلاق برصيد 10 ألقاب.
يشارك الأحمر بدوري الأبطال هذا الموسم بدايةً من الدور التمهيدي الثاني، وهو أحد 6 فرق فقط ستبدأ من هذا الدور، أبرزها الرجاء والوداد والترجي.
خسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من الوداد المغربي، وذلك بعد الفوز بالبطولة مرتين على التوالي، وكالعادة سيخوص النسخة الحالية وعينه على اللقب.
ونتعرف معًا في التقرير التالي على مشوار الشياطين الحمر في النسخة الجديدة.
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023
حددت القرعة منافس النادي الأهلي في الدور التمهيدي الثاني، ويواجه الاتحاد المنستيري في أكتوبر .
المباراة
الموعد
النتيجة
الدور
الملعب
الاتحاد المنستيري - الأهلي
الأحد 9 أكتوبر 2022،
1-0
ذهاب الدور التمهيدي الثاني
ملعب مصطفى بن جنات
الأهلي - الاتحاد المنستيري
السبت 15 أكتوبر 2022،
إياب الدور التمهيدي الثاني
أهلي وي السلام
ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟
ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS 4.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات الأهلي في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.
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