تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

الأمر بات شبه رسمي، وبات الاستقرار شبه مؤكد على تحديد يوم 22 أغسطس 2024 موعدًا لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2025، إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم.

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الاتحاد يطمح لمصالحة أنصاره بعد موسم ماض للنسيان خسر فيه لقبه، ولم يحقق أي لقب، بل لم يصل إلى أعلى البطولات الآسيوية حتى.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب..

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

مباريات الدوري السعودي تُنقل على قنوات SSC التي أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024؟

يمكن الاشتراك في تطبيق شاهد لأجل متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 يوم 14 يوليو، وسوف يتم الكشف عن الملاعب والتوقيت النهائي لأول جولتين يوم 18 من الشهر ذاته.

وفي 18 أغسطس سوف يتم الإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست التالية (من الجولة 3 حتى الجولة 8) بعد التعرف على جدول مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال اسيا للنخبة ودوري أبطال اسيا (2).

يبدأ الاتحاد مواجهاته ضد الخلود، على أن يكون كلاسيكو السعودية في الجولة الرابعة ثم بعد ذلك في الجولة 21.

أما ديربي جدة ضد الأهلي فسوف يكون في الجولة التاسعة والإياب في الجولة 26.

ولا ننسى مباراتيه مع النصر والتي تُقام في الجولة 13 والجولة 30.

الجولة المباراة 1 الخلود - الاتحاد 2 الاتحاد - التعاون 3 الاتحاد - الوحدة 4 الهلال - الاتحاد 5 الاتحاد - الخليج 6 الأخدود - الاتحاد 7 الاتحاد - القادسية 8 الرياض - الاتحاد 9 الاتحاد - الأهلي 10 العروبة - الاتحاد 11 الاتحاد - الفتح 12 الاتفاق - الاتحاد 13 الاتحاد - النصر 14 الفيحاء - الاتحاد 15 الاتحاد - الرائد 16 الاتحاد - الشباب 17 ضمك - الاتحاد 18 الاتحاد - الخلود 19 التعاون - الاتحاد 20 الوحدة - الاتحاد 21 الاتحاد - الهلال 22 الخليج - الاتحاد 23 الاتحاد - الأخدود 24 القادسية - الاتحاد 25 الاتحاد - الرياض 26 الأهلي - الاتحاد 27 الاتحاد -العروبة 28 الفتح - الاتحاد 29 الاتحاد - الاتفاق 30 النصر - الاتحاد 31 الاتحاد - الفيحاء 32 الرائد - الاتحاد 33 الشباب - الاتحاد 34 الاتحاد - ضمك

جدول ترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025