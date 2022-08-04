جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة، وينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 25 أغسطس 2022

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

يبدأ الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة العدالة الصاعد حديثًا، يوم الجمعة 26 أغسطس في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كان نادي الاتحاد منافسًا قويًا على لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وقدم أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، وحصل على المركز الثاني خلف الهلال بطل الدوري، بعد منافسة شرسة حًسمت في الجولات الأخيرة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الاتحاد والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023

يفتتح الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي 2023 مع نادي العدالة الصاعد حديثًا، ثم يواجه الاتفاق والرائد، والخليج على التوالي.

ويقام كلاسيكو الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الـ12، في جدة، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 من يناير 2023.

بينما ستكون قمة من قمم الدوري السعودي، في الجولة الخامسة على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر بين الاتحاد والنصر.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 العدالة - الاتحاد الجمعة 26 أغسطس 2022،

18:45 السعودية، 17:45 مصر الأمير عبد الله بن جلوي 2 الاتحاد - الاتفاق السبت 3 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية 3 الرائد - الاتحاد الجمعة 9 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز 4 الاتحاد - الخليج الخميس 15 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية 5 النصر - الاتحاد الأحد 2 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مرسول بارك 6 الاتحاد - الفتح الجمعة 7 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية 7 ضمك - الاتحاد الثلاثاء 11 أكتوبر أكتوبر 2022،

17:50 السعودية، 16:50 مصر مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 8 الاتحاد - الوحدة الأحد 16 أكتوبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية 9 الشباب - الاتحاد السبت 17 ديسمبر 2022 الأمير فيصل بن فهد 10 الاتحاد - التعاون الإثنين 26 ديسمبر 2022 مدينة الملك عبد الله الرياضية 11 أبها - الاتحاد السبت 31 ديسمبر 2022 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 12 الاتحاد - الهلال الجمعة 6 يناير 2023 مدينة الملك عبدالله الرياضية 13 الباطن - الاتحاد السبت 14 يناير 2023 ملعب نادي الباطن 14 الاتحاد - الفيحاء السبت 21 يناير 2023 مدينة الملك عبد الله الرياضية 15 الطائي - الاتحاد الجمعة 3 فبراير 2023 مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2023