جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23 والذي انطلق يوم 22 أغسطس المقبل.
الأهلي عاش موسمًا عصيبًا بعد أن أنهى في المركز قبل الأخير وهبط للمرة الأولى لدوري الدرجة الأولى.
ويسعى العميد للقتال في الموسم الجيد ليعود سريعًا إلى دوري الأضواء وينافس على البطولات كما اعتاد أن يفعل ذلك في السابق.
ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-2023 وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023
|الجولة
المباراة
الموعد
|النتيجة
|الملعب
1
الأهلي - القيصومة
الأربعاء 24 أغسطس 2022،
1-1
الجوهرة المشعة
2
الأخدود - الأهلي
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
0-2
مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
3
الأهلي - الخلود
الإثنين 5 سبتمبر 2022،
0-1
الجوهرة المشعة
4
العروبة - الأهلي
الأحد 11 سبتمبر 2022،
0-0
ملعب نادي العروبة
5
الأهلي - أحد
الجمعة 16 سبتمبر 2022،
0-3
الجوهرة المشعة
6
جدة - الأهلي
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
1-1
الجوهرة المشعة
7
الأهلي - نجران
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
1-2
الجوهرة المشعة
8
الرياض - الأهلي
الإثنين 17 أكتوبر 2022،
2-0
ملعب نادي الرياض
9
الفيصلي - الأهلي
السبت 14 يناير 2023،
2-1
مدينة المجمعة الرياضية
10
الأهلي - الجبلين
الثلاثاء 24 يناير 2023،
0-3
الجوهرة المشعة
11
العين - الأهلي
الخميس 15 ديسمبر 2022،
0-0
مدينة الملك سعود الرياضية
12
الأهلي - الساحل
السبت 31 ديسمبر 2022،
2-2
الأمير عبد الله الفيصل
13
الأهلي- هجر
الأربعاء 21 ديسمبر 2022،
1-3
الأمير عبد الله الفيصل
4
العربي - الأهلي
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،
0-0
ملعب إدارة التعليم
15
الأهلي - الشعلة
الأربعاء 4 يناير 2023،
0-2
الأمير عبد الله الفيصل
16
القادسية - الأهلي
الثلاثاء 10 يناير 2023،
1-1
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
17
الأهلي - الحزم
الأربعاء 18 يناير 2023،
1-0
الجوهرة المشعة
|18
|القيصومة - الأهلي
|السبت 28 يناير 2023
15:45 السعودية، 14:45 مصر
|2-0
|نادي الباطن
|19
|الأهلي - الأخدود
|الخميس 2 فبراير 2023
19:00 السعودية، 18:00 مصر
|4-1
|الأمير عبد الله الفيصل
ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟
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ترتيب الأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|خسارة
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|الأخدود
|19
|11
|4
|4
|33
|17
|+16
|37
|2
|الحزم
|19
|11
|4
|4
|34
|20
|+14
|37
|3
|الأهلي
|19
|10
|7
|2
|27
|14
|+13
|37
|4
|الفيصلي
|19
|11
|4
|4
|24
|15
|+9
|37
|5
|الرياض
|19
|11
|2
|6
|29
|21
|+8
|35
|6
|العربي
|19
|8
|7
|4
|26
|22
|+4
|31
|7
|الخلود
|19
|7
|4
|8
|16
|14
|+2
|25
|8
|جدة
|19
|7
|4
|8
|21
|21
|0
|25
|9
|أحد
|19
|5
|10
|4
|14
|13
|-1
|25
|10
|هجر
|19
|5
|8
|6
|22
|25
|-3
|23
|11
|العروبة
|19
|6
|5
|8
|19
|22
|-3
|23
|12
|القيصومة
|19
|4
|10
5
|20
|22
|-2
|22
|13
|الجبلين
|19
|6
|4
|9
|26
|29
|-3
|22
|14
|العين
|19
|6
|3
|10
|18
|27
|-9
|21
|15
|القادسية
|19
|4
|6
|9
|14
|21
|-7
|18
|16
|الساحل
|19
|3
|8
|8
|20
|27
|-7
|17
|17
|نجران
|19
|4
|5
|10
|19
|33
|-14
|17
|18
|الشعلة
|19
|2
|5
|12
|12
|29
|-17
|11
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