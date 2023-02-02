جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

مصعب صلاحمصعب صلاح
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الأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

تعرف على جدول مباريات نادي الأهلي السعودي في دوري يلو السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة.

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23 والذي انطلق يوم 22 أغسطس المقبل.

الأهلي عاش موسمًا عصيبًا بعد أن أنهى في المركز قبل الأخير وهبط للمرة الأولى لدوري الدرجة الأولى.

ويسعى العميد للقتال في الموسم الجيد ليعود سريعًا إلى دوري الأضواء وينافس على البطولات كما اعتاد أن يفعل ذلك في السابق.

ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-2023 وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023

الجولة
المباراة
الموعد
النتيجةالملعب

1

الأهلي - القيصومة

الأربعاء 24 أغسطس 2022،
20:50 السعودية، 19:50 مصر

1-1

الجوهرة المشعة

2

الأخدود - الأهلي

الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
20:40 السعودية، 19:40 مصر

0-2

مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

3

الأهلي - الخلود

الإثنين 5 سبتمبر 2022،
20:35 السعودية، 19:35 مصر

0-1

الجوهرة المشعة

4

العروبة - الأهلي

الأحد 11 سبتمبر 2022،
19:05 السعودية، 18:05 مصر

0-0

ملعب نادي العروبة

5

الأهلي - أحد

الجمعة 16 سبتمبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

0-3

الجوهرة المشعة

6

جدة - الأهلي

الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
20:15 السعودية، 19:15 مصر

1-1

الجوهرة المشعة

7

الأهلي - نجران

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
20:00 السعودية، 19:00 مصر

1-2

الجوهرة المشعة

8

الرياض - الأهلي

الإثنين 17 أكتوبر 2022،
18:00 السعودية، 17:00 مصر

2-0

ملعب نادي الرياض

9

الفيصلي - الأهلي

السبت 14 يناير 2023،
15:30 السعودية، 14:30 مصر

2-1

مدينة المجمعة الرياضية

10

الأهلي - الجبلين

الثلاثاء 24 يناير 2023،
19:45 السعودية، 18:45 مصر

0-3

الجوهرة المشعة

11

العين - الأهلي

الخميس 15 ديسمبر 2022،
15:40 السعودية، 14:40 مصر

0-0

مدينة الملك سعود الرياضية

12

الأهلي - الساحل

السبت 31 ديسمبر 2022،
19:35 السعودية، 18:35 مصر

2-2

الأمير عبد الله الفيصل

13

الأهلي- هجر

الأربعاء 21 ديسمبر 2022،
18:25 السعودية، 17:25 مصر

1-3

الأمير عبد الله الفيصل

4

العربي - الأهلي

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،
15:20 السعودية، 14:20 مصر

0-0

ملعب إدارة التعليم

15

الأهلي - الشعلة

الأربعاء 4 يناير 2023،
18:30 السعودية، 17:30 مصر

0-2

الأمير عبد الله الفيصل

16

القادسية - الأهلي

الثلاثاء 10 يناير 2023،
17:40 السعودية، 16:40 مصر

1-1

مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

17

الأهلي - الحزم

الأربعاء 18 يناير 2023،
18:40 السعودية، 17:40 مصر

1-0

الجوهرة المشعة

18القيصومة - الأهليالسبت 28 يناير 2023
15:45 السعودية، 14:45 مصر		2-0نادي الباطن
19الأهلي - الأخدودالخميس 2 فبراير 2023
19:00 السعودية، 18:00 مصر		4-1الأمير عبد الله الفيصل

ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

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ترتيب الأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الأخدود1911443317+1637
2الحزم1911443420+1437
3الأهلي1910722714+1337
4الفيصلي1911442415+937
5الرياض1911262921+835
6العربي198742622+431
7الخلود197481614+225
8جدة197482121025
9أحد1951041413-125
10هجر195862225-323
11العروبة196581922-323
12القيصومة19410

5

2022-222
13الجبلين196492629-322
14العين1963101827-921
15القادسية194691421-718
16الساحل193882027-717
17نجران1945101933-1417
18الشعلة1925121229-1711

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