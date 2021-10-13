جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول مباريات الأهلي في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب المارد الأحمر

يدخل الأهلي موسمه الجديد 2021-22 وعينه على استعادة درع الدوري المصري بعد فقدانه في الموسم الماضي للغريم التقليدي الزمالك، في أمر لا تقبله جماهير القلعة الحمراء كثيرًا.

ودعّم الأهلي صفوفه بالعديد من الصفقات هذا الصيف، يأتي في مقدمتها بيرسي تاو من برايتون، بجانب لويس ميكيسوني وكريم فؤاد وحسام حسن، مع مصطفى البدري الذي تمت إعارته فيما بعد.

الآمال كبيرة بأن يتمكن بيتسو موسيماني من إعادة درع الدوري مجددًا إلى خزائن الجزيرة، رغم الأزمات التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بينه وبين إدارة محمود الخطيب.

في كل الأحوال، موسم شاق وطويل ينتظر جميع الفرق المصرية بما في ذلك الأهلي، ولكن الأكيد أن الجماهير لن تقبل سوى بتحقيق كافة الألقاب المحلية والقارية.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021-22 وما هي القنوات الناقلة، وما هو ترتيب كتيبة موسيماني.

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

كما يقدم موقع جول خدمة البث الكتابي المباشر لمتابعيه قبل كل مباراة بنصف ساعة لمن ليست لديهم القدرة على متابعة التلفاز.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الإسماعيلي - الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 2 الأهلي - البنك الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 3 الزمالك - الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 4 الأهلي - المقاولون العرب لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 5 غزل المحلة - الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 6 الأهلي - سموحة لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 7 فيوتشر - الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 8 الأهلي - بيراميدز لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 9 الجونة - الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 10 الأهلي - مصر المقاصة لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 11 فاركو - الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 12 الأهلي - الاتحاد لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 13 المصري - الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 14 الأهلي - الشرقية للدخان لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 15 إنبي - الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 16 الأهلي - طلائع الجيش لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 17 الأهلي - سيراميكا كليوباترا لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2021