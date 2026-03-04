Goal.com
مباشر
NASCAR 2025 Getty Images
Renuka Odedra

ترجمه

جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار 2026: ما هي سباقات ناسكار التي تقام اليوم؟

هل أنت مستعد لموسم آخر مليء بالإثارة والتشويق؟

فاز كايل لارسون ببطولة سلسلة كأس ناسكار في نوفمبر الماضي بعد أن احتل المركز الثالث في سباق بطولة سلسلة كأس ناسكار. كانت هذه هي بطولته الثانية وفوزه المفاجئ على ديني هاملين، الذي بدا أنه على وشك الفوز بالبطولة بنفسه. 

تحدث لارسون بعد السباق الحاسم، وعبّر عن صدمته لفوزه باللقب: "بصراحة، لا أستطيع تصديق ذلك"، حسبما نقل موقع Hendrick Motorsports الرسمي عن لارسون. "أعني، حقًا، أنا عاجز عن الكلام. لا أستطيع تصديق ذلك. كانت سيارتنا متوسطة في أحسن الأحوال. تعطل الإطار الأمامي الأيمن، وخسرنا لفة.

أنقذتنا الحذر. قمنا بالالتفاف. كان ذلك السباق سيئًا للغاية. استبدلنا إطارين. قلت في نفسي: "يا إلهي، ها نحن ذا. سنذهب إلى الخلف الآن". كان التماسك أفضل بكثير مما توقعت".

دع GOAL يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته عن سلسلة كأس NASCAR 2026 أدناه، بما في ذلك جدول الموسم الكامل ونتائج السباقات وكيف يمكنك مشاهدة جميع الأحداث الحية هذا العام. تعد سلسلة كأس NASCAR 2026 بمغامرات مثيرة لمحبي رياضة السيارات. 

متى تبدأ سلسلة كأس NASCAR؟

يبدأ جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار في 1 فبراير، مع سباق كوكاوت كلاش في استاد بومان جراي. ومع ذلك، لا يبدأ الموسم فعليًا حتى انطلاق سباق دايتونا 500 يوم الأحد 15 فبراير، عندما يبدأ السائقون في حصد نقاط البطولة.

جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار

التاريخالسباقالفائز مشاهدة
4 فبرايركوك آوت كلاش رايان بريس FOX / FuboTV 
12أمريكا 250 فلوريدا دويل 1جوي لوجانو FS1 / FuboTV 
12أمريكا 250 فلوريدا دويل 2تشيس إليوت FOX / FuboTV 
15دايتون 500تايلر ريدديكFOX / FuboTV 
22أوتوترادر 400 تايلر ريدديكFOX / FuboTV 
1دورا ماكس جراند بريكس تايلر ريدديكFS1 / FuboTV 
8ستريت توك وايرلس 500  FS1 / FuboTV
15بنزويل 400  FS1 / FuboTV 
22جوديير 400 FS1 / FuboTV
29 مارسكوك آوت 400  FS1 / FuboTV 
12فود سيتي 500  FS1 / FuboTV 
19أدفنت هيلث 400  FOX / FuboTV
26جاك لينكس 500  FS1 / FuboTV
3Wurth 400  FS1 / FuboTV
10Go Bowling at The Glen  FS1 / FuboTV 
17سباق NASCAR All-Star  FS1 / FuboTV 
24كوكا كولا 600 FS1 / FuboTV 
31كراكر باريل 400 FS1 / FuboTV 
7 يونيوكازينو فايركيبرز 400  برايم
14سباق سلسلة كأس ناسكار برايم
21أندوريل 250 برايم
28 يونيوتايوتا / سيف مارت 350  برايم
5 يوليوسباق سلسلة كأس ناسكار في شيكاغولاند  TNT / Sling TV
12كويكر ستيت 400  TNT / Sling TV
19 يوليوويندو وورلد 450 TNT / Sling TV
26بريكيارد 400 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV
9 أغسطسآيوا كورن 350 شبكة USA / FuboTV
15كوك آوت 400  شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV
23سباق كأس ناسكار في نيو هامبشاير  شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV
29كوك زيرو شوجر 400  شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV
6 سبتمبركوك آوت ساوثرن 500 شبكة الولايات المتحدة / FuboTV
13إينجوي إلينوي 300 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV
19سباق Bass Pro Shops الليلي  شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV
27هوليوود كازينو 400  شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV
4ساوث بوينت 400 شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV
11بنك أوف أمريكا رويفال 400  شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV
18Freeway Insurance 500  شبكة الولايات المتحدة الأمريكية / FuboTV
25يلاوود 500  بيكوك 
1Xfinity 500  بيكوك 
8 نوفمبربطولة سلسلة كأس ناسكار  بيكوك 

🇺🇸 كيف يمكن مشاهدة سلسلة كأس ناسكار في الولايات المتحدة؟

سيتم بث سباقات سلسلة كأس ناسكار على قناتي FOX و FS1 خلال الجزء الأول من الموسم (من 2 فبراير إلى 18 مايو). تتولى قناتا Prime و TNT تغطية المرحلة الافتتاحية من بطولة ناسكار خلال الموسم (من 25 مايو إلى 27 يوليو). ثم تتولى قناتا NBC و USA Network البث لبقية الموسم، بما في ذلك التصفيات (من 3 أغسطس إلى 2 نوفمبر).

يمكن بث السباقات على قناتي FOX و FS1 عبر تطبيق Fox Sports، بينما يتم بث سباقات NBC و USA على قناة Peacock. يمكن للمشجعين الذين يبحثون عن خيار بث أسهل التسجيل في FuboTV، حيث يمكنهم مشاهدة جميع السباقات التي تبث على قنوات FOX و FS1 و NBC و USA Network. يمكن بث السباقات التي تغطيها قناة TNT مباشرة على Sling TV.

🇬🇧 كيف تشاهد سلسلة كأس NASCAR في المملكة المتحدة؟

تقوم قناة Premier Sports ببث تغطية حية لسلسلة سباقات NASCAR Cup Series على مدار العام في المملكة المتحدة. يمكن لعملاء Sky إضافة قناة Premier Sports مقابل 10.99 جنيه إسترليني شهريًا بعقد لمدة 12 شهرًا على الأقل. تبلغ تكلفة باقة العقد الشهري المتجدد 15.99 جنيه إسترليني، ويمكن إلغاؤها بعد إشعار مسبق مدته 30 يومًا. الخيار الأرخص هو دفع 120 جنيه إسترليني مقدمًا مقابل اشتراك لمدة عام كامل.

يمكن لعملاء Amazon Prime Video أيضًا إضافة قناة Premier Sports مقابل 15.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.

🛜 شاهد سلسلة كأس NASCAR من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تكن سباقات NASCAR Cup Series متاحة للمشاهدة المباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تُنشئ VPN اتصالاً آمنًا يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي باستخدام ExpressVPN إذا كنت غير متأكد من VPN الذي تختاره، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN التفصيلي الخاص بنا لتحديد الأفضل بالنسبة لك.

