جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021، القنوات الناقلة ترتيب المجموعات وما هو النظام الجديد للبطولة التي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا؟

بعد أن انتهى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من قرعة البطولة الأهم والأقوى في قارة آسيا، انطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

تتميز نسخة دوري أبطال آسيا 2021 أنها على حسب قرار الاتحاد الآسيوي ستتضمن مشاركة 40 ناديًا، وهي المرة الأولى التي يتم تنظيم البطولة بهذا العدد الهائل من الأندية المشاركة، وعلى خلاف النسخة الماضية تقرر أن يقام دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة، على أن يتم اختيار 5 دول من الشرق ومثلها من الغرب، لاستضافة مباريات المجموعات.

وأسفرت القرعة التي تم إعلانها يوم الأربعاء 27 يناير 2021 من خلال تقنية الفيديو، عن صدامات قوية بين الأندية العربية الغرب أسيوية، وكذلك العديد من المنافسات القوية بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.

آخر من حصل على البطولة هو نادي أولسان هيونداي الذي استطاع أن يختطف اللقب بعد الفوز في النهائي على برسبوليس الإيراني بهدفين مقابل هدف، أما الهلال البطل الأسبق فقد خرج من دور المجموعات بقرار من الاتحاد الآسيوي بعد فشله في إكمال قائمة مباراة شباب الأهلي دبي بسبب فيروس كورونا، وكان النصر آخر المودعين من نصف النهائي على يد الوصيف الإيراني.

وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا .

المحتوى

ما هو النظام الجديد لدوري أبطال آسيا؟

نسخة دوري أبطال آسيا 2021 تاريخية بكل ما تحويه الكلمة من معنى، فقد تغير نظام البطولة كليًا هذا العام.

شارك في دور مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم 40 فريقًا بدلاً من 32، نصف هذه الفرق من الغرب الآسيوي الذي يضم الدول العربية ومنطقة الخليج، والنصف الآخر من الشرق.

تم تقسيم فرق الغرب إلى 5 مجموعاتٍ رباعية، وكذلك سيتم تقسيم فرق الشرق إلى 5 مجموعات، وتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى دور الـ16 مباشرةً، ولحق بهم أفضل 3 ثواني من الغرب وأفضل 3 ثواني من الشرق.

بدايةً من ثمن النهائي ستلعب المواجهات بنظام خروج المغلوب على مباراتين، وذلك بعد أن لعبت الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ولن يواجه أي فريق من الغرب آخر من الشرق إلا في النهائي كما جرت العادة في القارة الأكبر في العالم.

ستلعب مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 بنظام الدورة المجمعة، وسيتم اختيار 5 دول من الشرق ومثلهم من الغرب لتستضيف كل منها مباريات إحدى المجموعات، وستلعب مباريات الدور الأول في الفترة من 14 إلى 30 أبريل 2021 للغرب، و21 أبريل إلى 7 مايو 2021 في الشرق.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2021 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - دور 16

ستقام مباريات دور 16 في دوري أبطال آسيا 2021 في الفترة بين 13 و15 سبتمبر 2021.

المباراة الموعد الملعب استقلال - الهلال الإثنين 13 سبتمبر 2021،

7 صفر 1443،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ستاد زعبيل ناجويا - دايجو الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

7 صفر 1443،

12:00 السعودية، 13:00 الإمارات ستاد تويوتا أولسان - كاوازاكي فرونتيل الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

7 صفر 1443،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات أولسان مونسو استقلول - بيرسبوليس الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

7 صفر 1443،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ستاد بامير النصر - تراكتور الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

7 صفر 1443،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ستاد جاسم بن حمد الشارقة - الوحدة الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

7 صفر 1443،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ستاد الشارقة جيونبوك - باثوم يونايتد الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

8 صفر 1443،

11:30 السعودية، 12:30 الإمارات ستاد جيونجو كأس العالم سيريزو أوساكا - بوهانج ستيلرز الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

8 صفر 1443،

12:00 السعودية، 13:00 الإمارات ستاد ناجاي

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 استقلول 6 3 1 1 10 8 +2 10 2 الهلال 6 3 1 1 11 9 +2 10 3 شباب الأهلي 6 2 1 3 6 6 0 7 4 أجمك 6 2 1 3 9 13 -4 7

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشارقة 6 3 2 1 9 6 +3 11 2 تراكتور 6 2 4 0 6 3 +3 10 3 باختاكور 6 1 4 1 6 8 -2 7 4 القوة الجوية 6 0 2 4 2 6 -4 2

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الاستقلال 6 3 2 1 14 8 +6 11 2 الدحيل 6 2 3 1 11 9 +2 9 3 الأهلي 6 2 3 1 9 8 +1 9 4 الشرطة 6 1 0 5 3 12 -9 3

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النصر 6 3 2 1 9 5 +4 11 2 السد 6 3 1 2 9 7 +2 10 3 الوحدات 6 2 1 3 4 7 -3 7 4 فولاد 6 1 2 3 3 6 -3 5

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برسبوليس 6 5 0 1 14 5 +9 15 2 الوحدة 6 4 1 1 7 3 +4 13 3 جوا 6 0 3 3 2 9 -7 3 4 الريان 6 0 2 4 6 12 -6 2

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أولسان هيونداي 6 6 0 0 13 1 +12 18 2 باثوم يونايتد 6 4 0 2 10 6 +4 12 3 فيتيل 6 2 0 4 7 9 -2 6 4 كايا إيلويلو 6 0 0 6 2 16 -14 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ناجويا جرامبوس 6 5 1 0 14 2 +12 16 2 يوهانج ستيلرز 6 3 2 1 9 5 +4 11 3 جوهور دارول 6 1 1 4 3 9 -6 4 4 راتشابوري 6 0 2 4 0 10 -10 2

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 جيونبوك هيونداي 6 5 1 0 22 5 +17 16 2 جامبا أوساكا 6 2 3 1 15 6 +9 9 3 تشينجراي يونايتد 6 2 2 2 8 7 +1 8 4 تامبينيس روفرز 6 0 0 6 1 27 -26 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كاوازاكي فرونتيل 6 6 0 0 27 3 +24 18 2 دايجو 6 4 0 2 22 6 +16 12 3 يونايتد سيتي 6 1 1 4 4 24 -20 4 4 بكين جوان 6 0 1 5 3 23 -20 1

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 سيريزو أوساكا 6 4 2 0 13 2 +11 14 2 كيتشي 6 3 2 1 6 3 +3 11 3 بورت 6 2 2 2 10 8 +2 8 4 جوانزو إيفرجراند 6 0 0 6 1 17 -16 0

ترتيب ثواني مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

الغرب المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الوحدة 6 4 1 1 7 3 +4 13 2 تراكتور 6 2 4 0 6 3 +3 10 3 الهلال 6 3 1 2 11 9 +2 10 4 السد 6 3 1 2 9 7 +2 10 5 الدحيل 6 2 3 1 11 9 +2 9

الشرق المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 دايجو 6 4 0 2 22 6 +16 12 2 باثوم يونايتد 6 4 0 2 10 6 +4 12 3 بوهانج ستيلرز 6 3 2 1 9 5 +4 11 4 كيتشي 6 3 2 1 6 3 +3 11 5 جامبا أوساكا 6 2 3 1 15 6 +9 9

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 - الغرب

لُعبت مباريات الغرب في الفترة بين 14 و30 أبريل 2021، أما مباريات الشرق فتلعب في يونيو ويوليو 2021.

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب برسبوليس- الوحدة الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات 0-1 ستاد فاتوردا باختاكور - تراكتور الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات 3-3 ستاد الشارقة جوا - الريان الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

20:00 قطر، 21:00 الإمارات 0-0 ستاد فاتوردا الوحدات - النصر الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 20:00 الأردن 0-0 مرسول بارك السد - فولاذ الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

21:00 قطر، 22:00 الإمارات 1-1 ستاد الملك فهد الدولي الشارقة - القوة الجوية الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

21:00 العراق، 22:00 الإمارات 0-1 ستاد الشارقة الدحيل - الشرطة الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

20:45 قطر والعراق، 21:45 الإمارات 0-2 الجوهرة المشعة استقلول - شباب الأهلي الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 0-0 ستاد الملك فهد الدولي الهلال - أجمك الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 2-2 ستاد الأمير فيصل بن فهد استقلال - الأهلي السعودي الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" 2-5 الجوهرة المشعة

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب الوحدة - جوا السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات 0-0 ستاد فاتوردا القوة الجوية - باختاكور السبت 17 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات 0-0 ستاد الشارقة الريان - برسبوليس السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

20:00 قطر، 21:00 الإمارات 3-1 ستاد فاتوردا النصر - السد السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات 1-3 ستاد مدينة الملك سعود الرياضية فولاذ - الوحدات السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 20:00 الأردن 0-1 ستاد الملك فهد الدولي تراكتور - الشارقة السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 0-0 ستاد الشارقة الأهلي - الدحيل الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442،

20:45 السعودية وقطر، 21:45 الإمارات 1-1 الجوهرة المشعة شباب الأهلي - الهلال الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 2-0 ستاد الأمير فيصل بن فهد أجمك - استقلول الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 3-2 ستاد الملك فهد الدولي الشرطة - استقلال الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" 3-0 الجوهرة المشعة

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب الوحدة - الريان الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

17:30 قطر، 18:30 الإمارات 2-3 ستاد فاتوردا القوة الجوية - تراكتور الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

18:00 العراق، 19:00 الإمارات 0-0 ستاد الشارقة برسبوليس - جوا الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات 1-2 ستاد فاتوردا السد - الوحدات الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

21:00 قطر، 20:00 الأردن 1-3 ستاد الملك فهد الدولي فولاد - النصر الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 1-1 مرسول بارك الشارقة - باختاكور الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 1-4 ستاد الشارقة الدحيل - استقلال الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

20:45 قطر، 21:45 الإمارات 3-4 الجوهرة المشعة أجمك - شباب الأهلي الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 1-2 ستاد الملك فهد الدولي الهلال - استقلول الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 1-3 ستاد الأمير فيصل بن فهد الشرطة - الأهلي السعودي الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

23:15 السعودية والعراق، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" 3-0 الجوهرة المشعة

الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الوحدة - الريان الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

17:30 قطر، 18:30 الإمارات 0-1 ستاد فاتوردا القوة الجوية - تراكتور الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

18:00 العراق، 19:00 الإمارات 1-0 ستاد الشارقة برسبوليس - جوا الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 0-4 ستاد فاتوردا السد - الوحدات الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

21:00 الأردن وقطر، 22:00 الإمارات 0-2 الأمير فيصل بن فهد فولاد - النصر الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 2-0 مرسول بارك الشارقة - باختاكور الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 1-1 ستاد الشارقة الأهلي - الشرطة السبت 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

20:45 السعودية والعراق، 21:45 الإمارات 1-2 الجوهرة المشعة استقلول - الهلال السبت 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 1-4 الأمير فيصل بن فهد شباب الأهلي - أجمك السبت 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 1-3 ستاد الملك فهد الدولي الاستقلال - الدحيل الأربعاء 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

22:00 السعودية وقطر، 23:00 الإمارات 2-2 الجوهرة المشعة

الجولة الخامسة المباراة الموعد النتيجة الملعب الوحدة - برسبوليس الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات 0-1 ستاد فاتوردا تراكتور - باختاكور الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات 0-0 ستاد الشارقة الريان - جوا الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

20:00 قطر، 21:00 الإمارات 1-1 ستاد فاتوردا فولاد - السد الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

21:00 قطر، 22:00 الإمارات 1-0 ستاد الملك فهد الدولي النصر - الوحدات الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

21:00 السعودية والأردن، 22:00 الإمارات 2-1 مرسول بارك القوة الجوية - الشارقة الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

21:00 العراق، 22:00 الإمارات 3-2 ستاد الشارقة الشرطة - الدحيل الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

20:45 قطر والعراق، 21:45 الإمارات 1-2 الجوهرة المشعة أجمك - الهلال الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 3-0 ستاد الأمير فيصل بن فهد شباب الأهلي - استقلول الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 1-0 ستاد الملك فهد الدولي الأهلي السعودي - استقلال الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" 0-0 الجوهرة المشعة

الجولة السادسة المباراة الموعد النتيجة الملعب برسبوليس - الريان الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

17:30 السعودية وقطر، 18:30 الإمارات 2-4 ستاد فاتوردا باختاكور - القوة الجوية الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإمارات 0-1 ستاد الشارقة جوا - الوحدة الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات 2-0 ستاد فاتوردا الشارقة - تراكتور الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 2-0 ستاد الشارقة السد - النصر الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات 2-1 ستاد مدينة الملك سعود الوحدات - فولاد الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

21:00 السعودية والأردن، 22:00 الإمارات 0-1 ستاد الأمير فيصل بن فهد استقلال - الشرطة الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442،

20:45 قطر والعراق، 21:45 الإمارات 0-1 الجوهرة المشعة الهلال - شباب الأهلي الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 2-0 ستاد الأمير فيصل بن فهد استقلول - أجمك الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 2-1 ستاد الملك فهد الدولي الدحيل - الأهلي الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442،

23:15 السعودية وقطر، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" 1-1 الجوهرة المشعة

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 - الشرق

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب راتشابوري - بوهانج ستيلرز الثلاثاء 22 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 2-0 ستاد رامانجالا جوهور دارول - ناجويا جرامبوس الثلاثاء 22 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 1-0 ستاد رامانجالا جوانزو إيفرجراند - سيريزو أوساكا الخميس 24 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 2-0 ستاد بوريرام بورت - كيتشي الخميس 24 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 2-0 ستاد بوريرام جامبا أوساكا - تامبينيس روفرز الجمعة 25 يونيو 2021،

19:00 السعودية، 20:00 السعودية 0-2 ستاد لوكوموتيف جيونبوك هيونداي - تيشانجاري يونايتد الجمعة 25 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 1-2 ستاد بونيودكور باثوم يونايتد - كايا السبت 26 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-4 ستاد باثوم ثاني يونايتد سيتي - بكين السبت 26 يونيو 2021،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 1-1 ستاد بونيودكور أولسان هيونداي - فيتيل السبت 26 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 0-1 ستاد باثوم ثاني دايجو - كاوازاكي فرونتيل السبت 26 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 3-2 ستاد لوكوموتيف

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب ناجويا - بوهانج ستيلرز الجمعة 25 يونيو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-3 ستاد راجامانجالا راتشابوري - جوهور دارول الجمعة 25 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-0 ستاد راجامانجالا بورت - جوانزو الأحد 27 يونيو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-3 ستاد بوريرام سيريزو أوساكا - كيتشي الأحد 27 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-2 ستاد بوريرام تشيانجراي يونايتد - تامبينيس روفرز الإثنين 28 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-1 ستاد بونيودكور جامبا أوساكا - جيونبوك الإثنين 28 يونيو 2021،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 2-2 ستاد لوكوموتيف أولسان - باثوم يونايتد الثلاثاء 29 يونيو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-2 ستاد باثوم ثاني دايجو- يونايتد سيتي الثلاثاء 29 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-7 ستاد بونيودكور كايا - فيتيل الثلاثاء 29 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 5-0 ستاد باثوم ثاني بكين جوان - كاوازاكي الثلاثاء 29 يونيو 2021،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 7-0 ستاد لوكوموتيف

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب راتشابوري - ناجويا جرامبوس الإثنين 28 يونيو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 4-0 ستاد راجامانجالا يوهانج ستيلرز - جوهر دارول الإثنين 28 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-4 ستاد راجامانجالا سيريزو أوساكا - بورت الأربعاء 30 يونيو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 1-1 ستاد بوريرام جوانزو إيفرجراند - كيتشي الأربعاء 30 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-0 ستاد بوريرام تامبينيس روفرز - جيونبوك هيونداي الخميس 1 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 9-0 ستاد لوكوموتيف كايا إيلويلو - أولسان هيونداي الجمعة 2 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 3-0 ستاد باثوم ثاني كاوازاكي فرونتيل - يونايتد سيتي الجمعة 2 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-8 ستاد لوكوموتيف باثوم يونايتد - فيتيل الجمعة 2 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-2 ستاد باثوم ثاني دايجو - بكين جوان الجمعة 2 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-5 ستاد بوريرام

الجولة الرابعة المباراة الموعد النتيجة الملعب جوهر دارول - يوهانج ستيلرز الخميس 1 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 2-0 ستاد راجامانجالا ناجويا جرامبوس - راتشابوري الخميس 1 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-3 ستاد راجامانجالا بورت - سيريزو أوساكا السبت 3 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 3-0 ستاد بوريرام كيتشي - جوانزو إيفرجراند السبت 3 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-1 ستاد بوريرام تامبينيس روفرز - جيونبوك هيونداي الأحد 4 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 4-0 ستاد بونيودكور أولسان هيونداي - كايا الإثنين 5 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 1-2 ستاد باثوم ثاني يونايتد سيتي - كاوازاكي فرونتيل الإثنين 5 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 2-0 ستاد لوكوموتيف فيتيل - باثوم يونايتد الإثنين 5 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 3-1 ستاد باثوم ثاني بكين جوان - دايجو الإثنين 5 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 3-0 ستاد بونيودكور

الجولة الخامسة المباراة الموعد النتيجة الملعب راتشابوري - يوهانج ستيلرز الأحد 4 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-0 ستاد راجامانجالا ناجويا جرامبوس – جوهر دارول الأحد 4 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-2 ستاد راجامانجالا سيريزو أوساكا - جوانزو إيفرجراند الثلاثاء 6 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-5 ستاد بوريرام كيتشي - بورت الثلاثاء 6 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-1 ستاد بوريرام جامبا أوساكا - تامبينيس روفرز الأربعاء 7 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-8 ستاد بونيودكور كايا - باثوم يونايتد الخميس 8 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 1-0 ستاد باثوم ثاني بكين جوان - يونايتد سيتي الخميس 8 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 3-2 ستاد لوكوموتيف أولسان هيونداي - فيتيل الخميس 8 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-3 ستاد باثوم ثاني دايجو - كاوازاكي فرونتيل الخميس 8 يوليو 2021،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 3-1 ستاد بونيودكور

الجولة السادسة المباراة الموعد النتيجة الملعب يوهانج ستيلرز - ناجويا جرامبوس الأربعاء 7 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 1-1 ستاد راجامانجالا راتشابوري - جوهر دارول الأربعاء 7 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-0 ستاد راجامانجالا كيتشي - سيريزو أوساكا الجمعة 9 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-0 ستاد بوريرام جوانزو إيفرجراند - بورت الجمعة 9 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 5-1 ستاد بوريرام جامبا أوساكا - جيونبوك هيونداي السبت 10 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 2-1 ستاد بونيودكور فيتيل - كايا الأحد 11 يوليو 2021،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-1 ستاد باثوم ثاني يونايتد سيتي - دايجو الأحد 11 يوليو 2021،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 4-0 ستاد بونيودكور كاوازاكي فرونتيل - بكين جوان الأحد 11 يوليو 2021،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 0-4 ستاد لوكوموتيف باثوم يونايتد - أولسان هيونداي الأحد 11 يوليو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 2-0 ستاد باثوم ثاني

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - الملحق

لُعبت مباريات ملحق دوري أبطال آسيا 2021 للغرب في 7 أبريل 2021، أما مباريات الشرق فستلعب في 14 أبريل 2021.

ملحق دوري أبطال آسيا 2021 - الشرق المباراة الموعد النتيجة الملعب الغرافة - أجمك الأربعاء 7 أبريل 2021،

25 شعبان 1442،

18:20 قطر، 19:20 الإمارات 1-0 ستاد ثاني بن حمد الوحدة الإماراتي - الزوراء الأربعاء 7 أبريل 2021،

25 شعبان 1442،

19:40 الإمارات، 18:40 العراق 1-2 ستاد آل نهيان الوحدة السعودي - القوة الجوية العراقي الأربعاء 7 أبريل 2021،

25 شعبان 1442،

20:45 السعودية والعراق، 21:45 الإمارات 1-1

(3-2) ستاد الملك عبد العزيز فولاذ - العين السبت 10 أبريل 2021،

28 شعبان 1442،

19:50 الإمارات، 18:50 السعودية 0-4 ستاد الأمير فيصل بن فهد