مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والملاعب المستضيفة للمباريات؟

سيكون عشاق كرة القدم في القارة الصفراء على موعد مع بداية دوري أبطال آسيا 2021، وذلك يوم الأربعاء القادمة 14 أبريل 2021.

مجموعات قوية في دوري الأبطال الآسيوية هذا العام كما هي العادة، ففي المجموعة الأولى يتنافس الهلال السعودي أحد أكثر الأندية فوزًا بالبطولة رفقة شباب الأهلي دبي ونادي استقلول الطاجيكي ونادي أجمك الأوزبكي الذي أقصى الغرافة في الملحق.

يتنافس في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021 الشارقة وتراكتور وباختاكور والقوة الجوية العراقي، فيما يتواجد في المجموعة الثالثة الدحيل والأهلي السعودي واستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 السد والنصر والوحدات وفولاد في المجموعة الرابعة، أما آخر مجموعات الغرب فيتواجد بها بيرسبوليس والريان وجوا الهندي والوحدة الإماراتي.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تغير نظام دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث سيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً للدور الثاني، وسيلحق بهم أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني من الشرق، وأفضل وصفاء الغرب، وتقام مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع كما انتهت النسخة السابقة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة والملاعب.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي على ما يبدو لم تحصل على الحقوق من جديد.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوضول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

البطولة المتابعة عبر الإنترنت دوري أبطال آسيا 2021 موقع جول، GSA

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - الجولة الأولى

بداية مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال آسيا ستكون قوية، فالمباراة الأولى ستجمع بيرسبوليس الإيراني الذي حقق نتائج رائعة في السنوات الأخيرة والوحدة الإماراتي.

سيواجه نادي جوا الهندي الريان القطري في اليوم الأول، والذي سيشهد ديربيين عربيين هما الشارقة ضد القوة الجوية والوحدات ضد النصر.

الديربيات العربية تتواصل في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، حيث يلتقي الدحيل مع الشرطة العراقي، وبقية المباريات ستكون بين الهلال وأجمك، واستقلول وشباب الأهلي، واستقلال والأهلي السعودي.

المباراة الموعد الملعب بيرسبوليس - الوحدة الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات ستاد فاتوردا باختاكور - تراكتور الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ستاد الشارقة جوا - الريان الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

20:00 قطر، 21:00 الإمارات ستاد فاتوردا الوحدات - النصر الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 20:00 الأردن مرسول بارك السد - فولاذ الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

21:00 قطر، 22:00 الإمارات ستاد الملك فهد الدولي الشارقة - القوة الجوية الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

21:00 العراق، 22:00 الإمارات ستاد الشارقة الدحيل - الشرطة الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

20:45 قطر والعراق، 21:45 الإمارات الجوهرة المشعة استقلول - شباب الأهلي الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الملك فهد الدولي الهلال - أجمك الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الأمير فيصل بن فهد استقلال - الأهلي السعودي الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" الجوهرة المشعة

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 شباب الأهلي دبي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 استقلول 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أجمك 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشارقة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تراكتور 0 0 0 0 0 0 0 0 3 باختاكور 0 0 0 0 0 0 0 0 4 القوة الجوية 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الدحيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الشرطة 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الوحدات 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فولاذ 0 0 0 0 0 0 0 0