نستعرض معًا جدول ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 "اليورو" والتي تقام في ألمانيا...

تعد بطولة كأس أمم أوروبا ثاني أقوى بطولات كرة القدم، ولا يسبقها إلا كأس العالم من حيث القوة والشعبية.

قدمت بطولة اليورو لنا الكثير من النجوم عبر تاريخها، من المنتظر أن تقدم لنا نجومًا أخرى في نسخة 2024، والتي تستضيفها ألمانيا بمشاركة كوكبة من النجوم.

أسماء ضخمة يحتوي عليها كل منتخب عندما يتعلق الأمر بخط الهجوم، وفي مقدمة المشاركين في نسختنا الحالية الأسطورة كريستيانو رونالدو، كما يلعب كيليان مبابي، النجم الفرنسي المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، وكذلك هاري كين صاحب الحذاء الذهبي للموسم وغيرهم من النجوم، لذلك يتوقع أن تكون المنافسة على لقب الهداف على أشدها في هذه النسخة.

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وفي هذا التقرير من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي يورو 2024.

جدول ترتيب هدافي يورو 2024: