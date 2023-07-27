جدول ترتيب هدافي كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان

تعرف على ترتيب هدافي بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023...

تستضيف المملكة العربية السعودية، نسخة استثنائية من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، والذي يتنافس بها العديد من الفرق العربية القوية للفوز باللقب الثمين.

وتم تسمية هذه النسخة من بطولة كأس العرب للأندية باسم "كأس الملك سلمان" وذلك لأنها تقام في المملكة العربية السعودية، وينتظر أن تكون استثنائية في كل شيء.

الاتحاد العربي لكرة القدم أكد مشاركة 37 ناديًا من جميع الأندية العربية في البطولة المرتقبة، وذلك بإقامة عدة أدوار تمهيدية حتى الوصول إلى نهائيات البطولة والتي تستضيفها السعودية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على ترتيب هدافي بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023.

جدول ترتيب هدافي كأس الملك سلمان للأندية 2023

المركز اللاعب عدد الأهداف =1 عبد الغفور المهري - الاتحاد الليبي 3 =1 بوبكر تراوري - الاتحاد المنستيري 3 =1 طه ياسين الخنيسي - الكويت 3 =4 أنيس سلتو - أهلي طرابلس 2 =4 آلان - الوحدة 2 =4 محمد جاسم مرهون - الكويت 2 =4 سيد نيمار - الزمالك 2

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