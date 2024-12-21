تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 26 والتي تستضيفها الكويت بعد أن كانت آخر استضافة لهم في 2017

بطولة كأس الخليج العربي دائمًا ما تجمع الأشقاء الخليجيين حول كرة القدم، تشتعل التنافسية بين هذه المنتخبات وتبقى الأخوة والروح الرياضية.

تتحلى هذه البطولة بقيمة كبيرة في منطقة الخليج العربي، ولذلك فلا يمكن نسيان المتوج بلقب الهداف الذي يكتب اسمه في صفحات التاريخ ويبصم على أهداف أمام منتخبات تتحلى بتنافسية كبيرة.

لذلك فإن بطولة كأس الخليج العربي 26 والتي تستضيفها الكويت بعد أن كانت آخر استضافة لهم في 2017، ينتظر فيها هدافون من العيار الثقيل مع وصول كل منتخب بأسلحته الهجومية القوية.

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النسخة السابقة من البطولة والتي توج بها العراق، شهدت حصول كل من العراقيين أيمن حسين وإبراهيم بايش على لقب الهداف بالمناصفة ولكل منهما 3 أهداف.

نستعرض في هذه السطور جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 26 المقامة في الكويت.

ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 26