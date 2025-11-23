بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.

ومن المنتظر أن يستمر التنافس بين رونالدو، ونونيز، وبنزيما، وإيفان توني وغيرهم من النجوم في الموسم الحالي من دوري روشن، لحسم لقب الهداف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026: