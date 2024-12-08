تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2025...

تستمر المتعة الإفريقية بمباريات نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، والتي من المنتظر أن تكون فيها الإثارة والتنافس على أشدة بين نخبة فرق القارة السمراء.

ونجح الأهلي المصري، في التتويج بآخر ألقاب البطولة بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.

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وفي هذا التقرير من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2025

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2025: