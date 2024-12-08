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بلال محمد

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2025

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تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2025...

تستمر المتعة الإفريقية بمباريات نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، والتي من المنتظر أن تكون فيها الإثارة والتنافس على أشدة بين نخبة فرق القارة السمراء.

ونجح الأهلي المصري، في التتويج بآخر ألقاب البطولة بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2025

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2025:

المركزاللاعبعدد الأهداف
=1إبراهيم عادل - بيراميدز2
=1محمود كهربا - الأهلي2
=1موهاو نكوتا - أورلاندو بايرتس2
=4محمد مجدي أفشة - الأهلي1
=4الياس موكوانا - الترجي1
=4حسين الشحات - الأهلي1
=4جان كلود جيروموجيشا - الهلال1
=4إيكرام راينيرز - صن داونز1
=4سفيان بايازيد - مولودية الجزائر1
=4يونس النجاري - الرجاء1
=4أوسكار كابويت - مازيمبي1
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