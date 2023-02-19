جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2022

ندى الشافعي
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Ever Banega Shabab Mumbai City AFC CL 08.04.2022Shabab Twitter
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تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2022..

انطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا يوم الخميس 7 أبريل 2022، وذلك بنظامها الجديد الذي بدأ العام الماضي مع وضع عليه بعض التعديلات.

ستقام البطولة الآسيوية في شكلها الجديد على عامين، حيث يسدل الستار عنها في فبراير 2023، على أن يعود النهائي للعب على مباراتين بدلاً من مباراة واحدة.

تتنافس أفضل الأندية في القارة على لقب دوري أبطال آسيا في كل عام، وخلال عمر البطولة يتنافس عدد من اللاعبين على لقب الهداف.

فاز باللقب العام الماضي مهاجم الدحيل ميكائيل أولونجا، والذي سجل 9 أهداف قبل أن يغادر فريقه البطولة من دور المجموعات.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2022.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2022

الترتيباللاعبالأهداف

1

إيدملسون جونيور - الدحيل

8

2

هوسيه جواكيم دي كارفيلو - دايجو

7

=3

بيرجسون دا سيلفا - جوهور

6

=3

يوسوكي ماتسو - أوراوا ريدز

6

=5

كارلوس جونيور - الشباب

5

=5

فيدريكو كارتابيا - شباب الأهلي دبي

5

=5دافيد كارليسون - أوراوا ريدز5

=8

يو كوباياشي - كاواساكي فرونتال

4

=8

أرسلان مايرات أمانوف - أهال

4

=8

يوهان بولي - الريان

4

=8

مايكل أولونجا - الدحيل

4

=8

سميحان النابت - التعاون

4

=8كاسبر جونكر - أوراوا ريدز4

=13

عزيزجون جانييف - شباب الأهلي دبي

3

=13شهريار موجانلو - سيباهان3

=13

شينتارو كورومايا - كاواساكي فرونتال

3

=13

يويا أوساكو - فيسيل كوبي

3

=13

أحمد سمير - الوحدات

3

=13

هتان باهبري - الشباب

3

=13

ليندر تاوامبا - التعاون

3

=13

رودريجو تاباتا - السد

3

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