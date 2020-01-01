ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2019-2020 بعد انطلاق دور الـ16

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت مباريات دوري أبطال أوروبا 2019-2020 يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2018 ميلادياً، الموافق 18 محرم 1441 هجرياً، وذلك بمرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقاً من جميع أرجاء القارة العجوز.

لا يوجد شك أن دوري الأبطال هي المسابقة الأكثر شعبية وقوة على صعيد الأندية في العالم، ولا يسبقها في كرة القدم عامةً إلا كأس العالم الذي يجمع المنتخبات كل 4 سنوات، وليس فقط المنتخبات بل محبيها ومشجعيها من جميع أنحاء المعمورة.

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حصد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي جائزة هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 12 هدفًا، متفوقًا بذلك على روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي جاء في المركز الثاني بأربعة أهداف، أما الهداف التاريخي لدوري الأبطال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق فقد سجل 6 أهدافٍ فقط وابتعد عن المنافسة طوال الموسم.

كانت هذه المرة السادسة التي يحصل فيها ميسي على جائزة هداف دوري الأبطال، وكانت الأولى منذ ثلاث مواسم حيث كانت المرة الأخيرة له على قمة جدول ترتيب هدافي ذات الأذنين موسم 2014-15.

وفي هذا التقرير نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وجدول ترتيب الموسم الماضي، ومن هو الأكثر تسجيلاً في تاريخ المسابقة.

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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2019-2020

عاد دوري أبطال أوروبا من جديد بعد التوقف بسبب فيروس كورونا يوم الجمعة 7 أغسطس 2020، حيث واجه يوفنتوس ليون وفاز بهدفين سجلهما رونالدو لهدف.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

الترتيب اللاعب الأهداف 1 روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ 11 2 إيرلينج هالاند - سالزبورج 10 =3 جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي 6 =3 سيرج جنابري - بايرن ميونخ 6 =3 دريس ميرتينس - نابولي 6 =3 هاري كين - توتنهام 6 =3 ممفيس ديباي - ليون 6 =3 رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي 6 =9 لاوتارو مارتينيز - الإنتر 5 =9 كيليان مبابي - باريس سان جيرمان 5 =9 سون هيونج مين - توتنهام 5 =9 كريم بنزيما - ريال مدريد 5 =9 ماورو إيكاردي - باريس سان جيرمان 5 =9 يوسيب إيليتشيتش - أتالانتا 5 =15 تيمو فيرنر - لايبزيج 4 =15 محمد صلاح - ليفربول 4 =15 ميسلاف أورشيتش - دينامو زغرب 4 =15 أشرف حكيمي - بوروسيا دورتموند 4 =15 رودريجو - ريال مدريد 4 =15 كوينسي بروميس - أياكس 4 =15 مارسيل سابيتسير - لايبزيج 4 =15 إميل فورسبيرج - لايبزيج 4 =15 كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 4

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

يعتبر كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 130 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 114 هدفًا، أما المركز الثالث فيتواجد به أسطورة ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس برصيد 71 هدفًا.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: