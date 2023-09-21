جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024

بلال محمد
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تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز في منافسات موسم 2023-2024..

انطلقت النسخة 65 من الدوري المصري الممتاز في 18 سبتمبر 2023، بمشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسهم الأهلي، الزمالك، وبيراميدز وغيرهم، ليتنافسوا في موسم الجميع يتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بفارق مريح.

حسم باسينيسيا مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري لقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي، وجاء خلفه أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومن المنتظر أن يشتد الصراع هذا العام على لقب الهداف، في ظل وجود العديد من الأسماء اللامعة داخل صفوف فرق الدوري.

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وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023-24.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024: تاو في الصدارة

نجح بيرسي تاو في تصدر هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى برصيد هدفين سجلهما في شباك المصري.

المركزاللاعبعدد الأهداف
1بيرسي تاو - الأهلي2
=2أحمد عاطف - فيوتشر1
=2كريستوفاو مابولولو - الاتحاد السكندري1
=2عبد الله السعيد - بيراميدز1
=2أحمد بلحاج - الجونة1
=2حسام أشرف - بلدية المحلة1
=2إبراهيما نداي - الزمالك1
=2عبد الرحمن أسامة - طلائع الجيش1
=2نبيل عماد دونجا - الزمالك1
=2رمضان صبحي - بيراميدز1
=2كريم فؤاد - الأهلي1
=2رضا سليم - الأهلي1
=2فادي فريد - سموحة1

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