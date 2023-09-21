تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز في منافسات موسم 2023-2024..

انطلقت النسخة 65 من الدوري المصري الممتاز في 18 سبتمبر 2023، بمشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسهم الأهلي، الزمالك، وبيراميدز وغيرهم، ليتنافسوا في موسم الجميع يتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بفارق مريح.

حسم باسينيسيا مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري لقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي، وجاء خلفه أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومن المنتظر أن يشتد الصراع هذا العام على لقب الهداف، في ظل وجود العديد من الأسماء اللامعة داخل صفوف فرق الدوري.

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وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023-24.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024: تاو في الصدارة

نجح بيرسي تاو في تصدر هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى برصيد هدفين سجلهما في شباك المصري.