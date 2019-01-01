ترتيب هدافي الدوري القطري: بونجاح يستمر في الصدارة رغم الصيام

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري القطري 2019-2020 بعد الجولة التاسعة

أحمد رضوان | تويتر

انطلق الموسم الجديد من الدوري القطري في 21 أغسطس 2019، ويحمل هذا الموسم الرقم 47 في تاريخ البطولة الأهم في قطر.

استقطبت الدوريات العربية لاسيما الخليجية العديد من النجوم من جميع أنحاء العالم، فمنذ سنوات انضم للسد النجم الإسباني السابق لبرشلونة تشافي هيرنانديز، ولحق به الموسم الماضي جابي متوسط ميدان أتلتيكو مدريد السابق، وكانت آخر الانتدابات القوية لدوري نجوم قطر مدافع يوفنتوس المغربي المهدي بنعطية الذي انضم للدحيل، ومواطنه ياسين براهيمي الذي ترك بورتو واتجه للريان.

جذب صراع الهدافين في الموسمين السابقين من الدوري القطري أنظار العديد من محبي كرة القدم من المحيط للخليج، وذلك لشدة الصراع عليه في بعض الأحيان وغزارة أهداف أحد اللاعبين في أحيانٍ أخرى، ففي موسم 2016-17 كان الصراع داميًا بين بغداد بونجاح ويوسف العربي لاعب لخويا آنذاك، وانتهى الموسم بتساويهما في عدد الأهداف برصيد 24 هدفًا لكلٍ منهما.

تراجع الجزائري الدولي في الموسم التالي وترك المجال للمغربي، لكنه وجد منافسًا شرسًا هو التونسي يوسف المساكني، وكانا كفرسي رهان نحو الفوز بلقب الهداف لكن العربي فاز به في الأخير بفارق هدف وحيد، أما الموسم الماضي فقد شهد رقمًا تاريخيًا لبغداد بونجاح الذي فاز باللقب، حيث نجح في تسجيل 39 هدفًا خلال الموسم وكان أقرب يمتلك 26 هدفًا فقط.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري القطري للموسم الجديد 2019-2020.

جدول ترتيب الدوري القطري 2020

جدول ترتيب هدافي الدوري القطري 2020

رغم خسارة السد من الدحيل بالأربعة وصيام بغداد بونجاح عن التسجيل، مازال الدولي الجزائري على قمة جدول ترتيب هدافي الدوري القطري برصيد 9 أهداف، لكن أحمد علاء الدين اقترب منه بشدة وأصبح الفارق بينهما هو هدف واحد فقط بعد أن زار شباك الخور، في المباراة التي انتهت بثلاثة أهدافٍ لهدف للغرافة.

فيديو - الدحيل يُمطر شباك السد برباعية في الدوري القطري

ترتيب هدافي الدوري القطري: