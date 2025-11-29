Salah, Haaland and GyökeresGettyImage
أحمد مجدي

انطلق موسم 2025-2026، من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 15 أغسطس، والذي من المنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.

نجح ليفربول، بقيادة أرني سلوت، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على كافة الفرق.

وتمكن محمد صلاح، نجم ليفربول من حسم لقب الهداف بعد منافسة حسمها المصري مع عدد من اللاعبين، وفي الموسم الحالي من المتوقع أن نرى سباقًا كبيرًا لحسم لقب الهداف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026.. إيجور تياجو يُطارد هالاند

سجل إيجور تياجو هدفين في مباراة فريقه أمام بيرنلي ليرفع رصيده إلى 11 هدف، مستمراً في مُطاردة إرلينج هالاند المتصدر برصيد 14 هدف.

الترتيباللاعبعدد الأهداف
1إرلينج هالاند - مانشستر سيتي14
2إيجور تياجو - برينتفورد11
3دانى ويلبيك - برايتون7
=4أنطوان سيمينيو - بورنموث6
=4جان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس6
=6ريتشارليسون - توتنهام5
=6بريان مبويمو - مانشستر يونايتد5
=6نيك فولتيمادي - نيوكاسل5
=9جواو بيدرو - تشيلسي4
=9بيدرو نيتو - تشيلسي4
=9إنزو فيرنانديز - تشيلسي4
=9محمد صلاح - ليفربول4
=9إيبيريتشي إيزي - آرسنال4
=9فيكتور جيوكيرس - آرسنال4
=9جايدون أنتوني - بيرنلي4
=9إليمان ندياي - إيفرتون4
=9ويلسون إيسيدور - سندرلاند4
=9إيلي جونيور كروبي - بورنموث4
=9كالوم ويلسون - وست هام4
=9زيان فليمنج - بيرنلي4
=9لوكاس نميشا - ليدز يونايتد4
=22برونو جيمارايش - نيوكاسل3
=22هارفي بارنز - نيوكاسل3
=22هوجو إكيتيكي - ليفربول3
=22كودي جاكبو - ليفربول3
=22ميكي فان دي فين - توتنهام3
=22كيرنان ديوسبري هال - إيفرتون3
=22مويسيس كايسيدو - تشيلسي3
=22إسماعيلا سار - كريستال بالاس3
=22جارود بوين - وست هام3
=22فيل فودين - مانشستر سيتي3
=22هاري ويلسون - فولهام3
=22ريان جرافينبيرش - ليفربول3
=22كاسيميرو - مانشستر يونايتد3
=22مورجان روجرز - أستون فيلا3
=22دونيايل مالين - أستون فيلا3
=22إيمي بوينديا - أستون فيلا3
=22ماركوس تافيرنييه - بورنموث3
=22كيفن شادي - برينتفورد3
=22لوكاس باكيتا - وست هام3
=22لياندرو تروسارد - آرسنال3
=22بوكايو ساكا - آرسنال3
=22مورجان جيبس وايت - نوتينجهام فورست3
=41جوراين تيمبر - آرسنال2
=41مارتن زوبيميندي - آرسنال2
=41إيميليانو بوينديا - أستون فيلا2
=41تريفوه تشالوباه - تشيلسي2
=41برينان جونسون - توتنهام2
=41جواو بالينيا - توتنهام2
=41فيديريكو كييزا - ليفربول2
=41كريس وود - نوتينجهام فورست2
=41نوح أوكافور - ليدز يونايتد2
=41برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد2
=41بينجامين سيسكو - مانشستر يونايتد2
