انطلق موسم 2025-2026، من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 15 أغسطس، والذي من المنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.
نجح ليفربول، بقيادة أرني سلوت، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على كافة الفرق.
وتمكن محمد صلاح، نجم ليفربول من حسم لقب الهداف بعد منافسة حسمها المصري مع عدد من اللاعبين، وفي الموسم الحالي من المتوقع أن نرى سباقًا كبيرًا لحسم لقب الهداف.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026.. إيجور تياجو يُطارد هالاند
سجل إيجور تياجو هدفين في مباراة فريقه أمام بيرنلي ليرفع رصيده إلى 11 هدف، مستمراً في مُطاردة إرلينج هالاند المتصدر برصيد 14 هدف.
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|إرلينج هالاند - مانشستر سيتي
|14
|2
|إيجور تياجو - برينتفورد
|11
|3
|دانى ويلبيك - برايتون
|7
|=4
|أنطوان سيمينيو - بورنموث
|6
|=4
|جان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس
|6
|=6
|ريتشارليسون - توتنهام
|5
|=6
|بريان مبويمو - مانشستر يونايتد
|5
|=6
|نيك فولتيمادي - نيوكاسل
|5
|=9
|جواو بيدرو - تشيلسي
|4
|=9
|بيدرو نيتو - تشيلسي
|4
|=9
|إنزو فيرنانديز - تشيلسي
|4
|=9
|محمد صلاح - ليفربول
|4
|=9
|إيبيريتشي إيزي - آرسنال
|4
|=9
|فيكتور جيوكيرس - آرسنال
|4
|=9
|جايدون أنتوني - بيرنلي
|4
|=9
|إليمان ندياي - إيفرتون
|4
|=9
|ويلسون إيسيدور - سندرلاند
|4
|=9
|إيلي جونيور كروبي - بورنموث
|4
|=9
|كالوم ويلسون - وست هام
|4
|=9
|زيان فليمنج - بيرنلي
|4
|=9
|لوكاس نميشا - ليدز يونايتد
|4
|=22
|برونو جيمارايش - نيوكاسل
|3
|=22
|هارفي بارنز - نيوكاسل
|3
|=22
|هوجو إكيتيكي - ليفربول
|3
|=22
|كودي جاكبو - ليفربول
|3
|=22
|ميكي فان دي فين - توتنهام
|3
|=22
|كيرنان ديوسبري هال - إيفرتون
|3
|=22
|مويسيس كايسيدو - تشيلسي
|3
|=22
|إسماعيلا سار - كريستال بالاس
|3
|=22
|جارود بوين - وست هام
|3
|=22
|فيل فودين - مانشستر سيتي
|3
|=22
|هاري ويلسون - فولهام
|3
|=22
|ريان جرافينبيرش - ليفربول
|3
|=22
|كاسيميرو - مانشستر يونايتد
|3
|=22
|مورجان روجرز - أستون فيلا
|3
|=22
|دونيايل مالين - أستون فيلا
|3
|=22
|إيمي بوينديا - أستون فيلا
|3
|=22
|ماركوس تافيرنييه - بورنموث
|3
|=22
|كيفن شادي - برينتفورد
|3
|=22
|لوكاس باكيتا - وست هام
|3
|=22
|لياندرو تروسارد - آرسنال
|3
|=22
|بوكايو ساكا - آرسنال
|3
|=22
|مورجان جيبس وايت - نوتينجهام فورست
|3
|=41
|جوراين تيمبر - آرسنال
|2
|=41
|مارتن زوبيميندي - آرسنال
|2
|=41
|إيميليانو بوينديا - أستون فيلا
|2
|=41
|تريفوه تشالوباه - تشيلسي
|2
|=41
|برينان جونسون - توتنهام
|2
|=41
|جواو بالينيا - توتنهام
|2
|=41
|فيديريكو كييزا - ليفربول
|2
|=41
|كريس وود - نوتينجهام فورست
|2
|=41
|نوح أوكافور - ليدز يونايتد
|2
|=41
|برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد
|2
|=41
|بينجامين سيسكو - مانشستر يونايتد
|2