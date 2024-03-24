مع وصول ليونيل ميسي، إلى الدوري الأمريكي، ازدادت شعبية المسابقة حول العالم، وجذبت أنظار العديد من عشاق كرة القدم، لمتابعة المباريات.
وبوجود كوكبة من النجوم في الدوري الأمريكي، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وغيرهم من النجوم، سنكون على موعد مع الكثير من الأهداف المميزة.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الأمريكي 2024.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
ترتيب هدافي الدوري الأمريكي 2024:
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|=1
|ديان يوفيليتش - لوس أنجلوس جالاكسي
|5
|=1
|لويس مورجان - نيويورك ريد بولز
|5
|=3
|كريستيان بينتكي - دي سي يونايتد
|4
|=3
|لويس سواريز - إنتر ميامي
|4
|=3
|جيورجوس جياكوماكيس - أتالانتا
|4
|=6
|ليونيل ميسي - إنتر ميامي
|3
|=6
|أنطوني سانتوس - بورتلاند تيمبرز
|3
|=6
|ماتياس كوكارو - مونتريال
|3
|=6
|كوتشو هيرنانديز - كولومبوس كرو
|3