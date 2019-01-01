جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري المصري 2018-2019 | الزمالك يتعثر مرة آخرى أمام الجونة

تعرف على جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري المصري 2018-19 بعد مباراة الزمالك ضد الجونة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما

أبانوب صفوت

في 31 يوليو 2018 انطلقت النسخة 60 من الدوري المصري الممتاز الذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر هذه المسابقة من أقدم وأقوى مسابقات الدوري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري حيث حقق اللقب 40 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على المسابقة برصيد 12 مرة، لكنه أكثر الأندية تحقيقاً للمركز الثاني برصيد 32 مرة، وبفارق كبير جداً - لكن أقل من الفارق بين المتصدر والوصيف - يأتي الإسماعيلي ثالثاً برصيد 3 ألقاب.

فاز الأهلي بالدوري المصري الموسم الماضي ، وكانت هذه المرة الثالثة على التوالي، أما المركز الثاني فتخلى عنه الفارس الأبيض للمرة الثالثة على التوالي وأتى في المركز الرابع، فيما حقق المصري المركز الثالث خلف الإسماعيلي الذي جاء وصيفاً.

يتكون الدوري المصري الممتاز من 18 فريق يتنافسون فيما بينهم ذهاباً وإياباً لتحديد البطل، وفي نهاية الموسم يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث بطولة دوري الاتحاد الأفريقي في السنة التالية، وعلى الجانب الآخر تهبط الثلاث فرق التي تُنهي في المؤخرة للدرجة الأدنى.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم حتى الآن...

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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2018-2019