Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....

انطلق الدوري السعودي 2025-2026 يوم 28 أغسطس 2025 وبدأت المنافسة الشرسة، نحو تحقيق اللقب الغالي.

نجح نادي الاتحاد، في الموسم الماضي في تحقيق لقب الدوري، وسيعمل العميد بالموسم الجديد، على الاحتفاظ بلقبه، وسط صراع منتظر بين كافة الفرق للحصول على البطولة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026.

 ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026: انتصار الأهلي والاتحاد وفوز هام للهلال والنصر يواصل الانفراد بالصدرة

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1النصر99003052527
2الهلال97202491523
3التعاون971124131122
4الأهلي9540126619
5القادسية9522169717
6الخليج94232215714
7الاتحاد94231715214
8نيوم94231314-114
9الاتفاق93331318-512
10الفيحاء93241113-211
11الخلود93061317-49
12الحزم9234814-69
13الشباب9153711-48
14الرياض92251019-98
15الأخدود9126918-95
16ضمك9054817-95
17الفتح91261021-115
18النجمة9018720-131

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الخلود - الحزمالجمعة 21 نوفمبر 2025
17:50 السعودية، 18:50 الإمارات		2-1ملعب نادي الحزم
الاتحاد - الرياضالجمعة 21 نوفمبر 2025
18:15 السعودية، 19:15 الإمارات		1-2مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية
الأهلي - القادسيةالجمعة 21 نوفمبر 2025
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		1-2الإنماء
ضمك - النجمةالسبت 22 نوفمبر 2025
16:40 السعودية، 17:40 الإمارات		0-0ملعب نادي ضمك
الاتفاق - الفيحاءالسبت 22 نوفمبر 2025
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		2-3ملعب ايجو
الهلال - الفتحالسبت 22 نوفمبر 2025
17:40 السعودية، 18:40 الإمارات		1-2المملكة أرينا
الأخدود - الشبابالأحد 23 نوفمبر 2025
18:05 السعودية، 19:05 الإمارات		1-1مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
النصر - الخليجالأحد 23 نوفمبر 2025
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		1-4الأول بارك
التعاون - نيومالأحد 23 نوفمبر 2025
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		1-1ملعب نادي التعاون
إعلان

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.