انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.
ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2025، إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2024-2025، والذي يتم تحديثه تباعًا طيلة جولات المسابقة.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|الهلال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|النصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|التعاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|الاتحاد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|الاتفاق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الفتح
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|الشباب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الفيحاء
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|ضمك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|الخليج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الرائد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الوحدة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|الرياض
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|الأخدود
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|القادسية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|العروبة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|الخلود
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
يمكن الاشتراك في تطبيق شاهد لأجل متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي.
وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 - الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|التعاون - الفيحاء
|الخميس 22 أغسطس 2024
19:00 السعودية ومصر
|-
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|الوحدة - الرياض
|الخميس 22 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية
|النصر - الرائد
|الخميس 22 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|الأول بارك
|ضمك - الخليج
|الجمعة 23 أغسطس 2024
19:00 السعودية ومصر
|-
|نادي ضمك
|الأهلي - العروبة
|الجمعة 23 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|الأمير عبد الله الفيصل
|القادسية - الفتح
|الجمعة 23 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|الأمير سعود بن جلوي
|الخلود - الاتحاد
|السبت 24 أغسطس 2024
19:00 السعودية ومصر
|-
|نادي الخلود
|الأخدود - الهلال
|السبت 24 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|نادي الأخدود
|الشباب - الاتفاق
|السبت 24 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|الأمير فيصل بن فهد