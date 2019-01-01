دوري أبطال آسيا 2019 | النصر يتعادل مع الوحدة والهلال يضرب الأهلي بالأربعة

تعرف على نتائج ذهاب مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019، ومواعيد مباريات الإياب

أُجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019 يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الأول 1440 هجرياً، وأُقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور نخبة من نجوم كرة القدم السابقين في القارة الصفراء.

بدأ دور مجموعات النسخة الجديدة من المسابقة يوم الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وسيستمر حتى يوم الأربعاء 22 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 17 رمضان 1440 هجرياً.

شهدت نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا العديد من المفاجآت منها ما كان ساراً ومنها ما كان حزيناً، ونبدأ بالأحزان للكرة العربية التي تمثلت في خروج واحداً من أقوى الفرق في القارة الصفراء وأعرقها هو الهلال السعودي من دور المجموعات، لكن شقيقيه السد والدحيل القطريين رفعا الراية خلفه ونجحا في الوصول للأدوار النهائية، وخرج الأول من ربع النهائي والثاني من نصف النهائي وكليهما من نفس الفريق هو بيرسبوليس الإيراني، والذي واجه كاشيما الياباني في النهائي وخسر الكأس أمامه.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2019.

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ما هي مواعيد ونتائج مباريات دور 16 في دوري أبطال آسيا 2019؟

انتهت مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في الشرق بتأهل شنجهاي على حساب جيونبوك، وأوراوا ريدز على حساب أولسان وجوانجزو على حساب شاندونج وكاشيما أنتلرز على حساب سانفريسي.

شهدت مباريات ذهاب دور الـ16 في الغرب تعادلين وفوزين، كان التعادل الأول في ديربي الخليج العربي بين النصر والوحدة، والثاني كان في ديربي قطر بين السد والدحيل، أما الهلال فقد سحق الأهلي في كلاسيكو السعودية بأربعة أهدافٍ لهدفين، وفاز الاتحاد على ذوب آهن بهدفين لهدف.

نتائج مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019:

مواعيد ونتائج مباريات ذهاب دور الـ16 المباراة الموعد النتيجة الملعب كاشيما آنتلرز - سانفريسي هيروشيما الثلاثاء 18 يونيو 2019،

15 شوال 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-1 استاد كاشيما جوانجزو - شاندونج لونينج الثلاثاء 18 يونيو 2019،

15 شوال 1440،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 1-2 استاد تيانهي أوراوا ريدز - أولسان هيونداي الأربعاء 19 يونيو 2019،

16 شوال 1440،

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات 2-1 استاد سايتاما شنجهاي - جيونبوك هيونداي الأربعاء 19 يونيو 2019،

16 شوال 1440،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 1-1 استاد شنجهاي الاتحاد - ذوب آهن الإثنين 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 1-2 استاد زعبيل النصر - الوحدة الإثنين 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440،

21:00 السغودية، 22:00 الإمارات 1-1 استاد الملك فهد الدولي الدحيل - السد الثلاثاء 6 أغسطس 2019،

5 ذو الحجة 1440،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات 1-1 استاد عبد الله بن خليفة الأهلي - الهلال الثلاثاء 6 أغسطس 2019،

5 ذو الحجة 1440،

19:40 السعودية، 20:40 الإمارات 4-2 مدينة الملك عبد الله الرياضية

مواعيد ونتائج مباريات ذهاب دور الـ16 المباراة الموعد الملعب سانفريسي هيروشيما - كاشيما آنتلرز الثلاثاء 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 2-3 هيروشيما بيج آرش شاندونج لونينج - جوانجزو الثلاثاء 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 2-3 مركز جينان الأوليمبي جيونبوك هيونداي - شنجهاي الأربعاء 26 يونيو 2019،

23 شوال 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 1-1

5-3 بركلات الترجيح استاد جيونجو أولسان هيونداي - أوراوا ريدز الأربعاء 26 يونيو 2019،

23 شوال 1440،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 3-0 استاد أولسان الوحدة - النصر الإثنين 12 أغسطس 2019،

11 ذو الحجة 1440،

18:40 السعودية، 19:40 الإمارات استاد آل نهيان ذوب آهن - الاتحاد الإثنين 12 أغسطس 2019،

11 ذو الحجة 1440،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات استاد حامد الكبير السد - الدحيل الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440،

19:15 قطر، 20:15 الإمارات استاد جاسم بن حمد الهلال - الأهلي الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات استاد جامعة الملك سعود

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2019

انطلقت الجولة السادسة والأخيرة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الإثنين 20 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 15 رمضان 1440 هجرياً، وكانت البداية بمواجهة بين السد وبيرسبوليس انتهت بخسارة عيال الذيب بهدفين نظيفين، لكنهم تأهلوا لدور الـ16 كمتصدرين رغم ذلك، ورافقهم الأهلي كوصيف بعد فوزه بهدفين لهدف على باختاكور.

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تعادل الهلال والدحيل بهدفين لكلٍ منهما وضمنوا لنا إثارة ومتعة في ثمن نهائي البطولة، فالموج الأزرق صعد كمتصدر وضرب موعداً مع الراقي، أما الأحمر فجاء وصيفاً وسيواجه مواطنه الأبيض في دور الـ16.

قابل الوحدة الاتحاد وتعادل معه إيجابياً بهدفٍ لمثله، فصعدا لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا في مواجهة النصر وذوب آهن بعد أن خاض الآخيرين مباراتهم ضمن الجولة السادسة التي كانت مؤجلة وانتهت بالتعادل السلبي، لتظل الصداره لنادي اصفهان برصيد 12 نقطة تضعه في مواجهة العميد في الدور القادم، بينما يتوصف العالمي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ليواجه العنابي في أولى المراحل الإقصائية.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2019:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ذوب آهن 6 3 3 0 10 5 +5 12 2 النصر 6 3 1 2 11 7 +4 10 3 الزوراء 6 2 2 2 14 9 +5 8 4 الوصل 6 1 0 5 4 18 -14 3

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الوحدة 6 4 1 1 14 9 +5 13 2 الاتحاد 6 3 2 1 13 9 +4 11 3 لوكوموتيف طشقند 6 2 1 3 10 11 -1 7 4 الريان 6 1 0 5 9 17 -8 3

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 6 4 1 1 10 5 +5 13 2 الدحيل 6 2 3 1 11 8 +3 9 3 استقلال 6 2 2 2 6 8 -2 8 4 العين 6 0 2 4 4 10 -6 2

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السد 6 3 1 2 7 8 -1 10 2 الأهلي 6 3 0 3 7 7 0 9 3 باختاكور 6 2 2 2 7 7 0 8 4 بيرسبوليس 6 2 1 3 6 5 +1 7

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 شاندونج لونينج 6 3 2 1 10 8 +2 11 2 كاشيما آنتلرز 6 3 1 2 9 8 +1 10 3 جيونجنام 6 2 2 2 9 8 +1 8 4 جوهور دارول 6 1 1 4 4 8 -4 4

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سانفريسي هيروشيما 6 5 0 1 9 4 +5 15 2 جوانجزو 6 3 1 2 9 5 +4 10 3 دايجو 6 3 0 3 10 6 +4 9 4 ملبورن فيكتوري 6 0 1 5 4 17 -13 1

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جيونبوك هيونداي 6 4 1 1 7 3 +4 13 2 أوراوا ريد دايموندز 6 3 1 2 9 4 +5 10 3 بكين 6 2 1 3 6 8 -2 7 4 بوريرام يونايتد 6 1 1 4 3 10 -7 4

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أولسان هيونداي 6 3 2 1 5 7 -2 11 2 شنجهاي 6 2 3 1 13 8 +5 9 3 كاواساكي 6 2 2 2 9 6 +3 8 4 سيدني 6 0 3 3 5 11 -6 3

ما هي نتائج مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019؟

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب لوكوموتيف طشقند - الوحدة الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً،

27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

15:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد لوكوموتيف، طشقند الوصل - النصر الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً،

27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

18:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت الإمارات 0-1 استاد الوصل، دبي ذوب آهن - الزوراء الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً،

27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

18:30 بتوقيت العراق، 19:30 بتوقيت الإمارات 0-0 استاد فولاد شهر، أصفهان الاتحاد - الريان الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً،

27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

20:35 بتوقيت السعودية وقطر، 21:35 بتوقيت الإمارات 1-5 مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة ميلبورن فيكتوري - دايجو الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

12:30 بتوقيت الإمارات، 11:30 بتوقيت السعودية 3-1 آمي بارك، ميلبورن كاشيما آنتلرز - جوهور دارول الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية 1-2 استاد كاشيما جيونجنام - شاندونج لونينج الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

14:30 بتوقيت الإمارات، 13:30 بتوقيت السعودية 2-2 مركز تشانجوون جوانجزو إيفرجراند - سانفريسي الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

16:00 بتوقيت الإمارات، 15:00 بتوقيت السعودية 0-2 استاد تيانهي بيرسبوليس - باختاكور الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت الإمارات، 18:00 بتوقيت السعودية 1-1 استاد أزادي، طهران الدحيل - استقلال الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

19:15 بتوقيت الإمارات، 18:15 بتوقيت قطر 0-3 استاد عبد الله بن الخليفة، الدوحة العين - الهلال الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

19:20 بتوقيت الإمارات، 18:20 بتوقيت السعودية 1-0 استاد هزاع بن زايد الأهلي - السد الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

21:20 بتوقيت الإمارات، 20:20 بتوقيت السعودية وقطر 0-2 مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة سيدني - أولسان الأربعاء 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

13:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت السعودية 0-0 استاد نيتستراتا جوبيلي، سيدني جيونبوك - بكين جوان الأربعاء 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية 1-3 استاد جيونجو أوراوا ريدز - بوريرام يونايتد الأربعاء 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

14:30 بتوقيت الإمارات، 13:30 بتوقيت السعودية 0-3 استاد سايتاما 2002 شنجهاي - كاواساكي فرونتيل الأربعاء 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

15:30 بتوقيت الإمارات، 14:30 بتوقيت السعودية 0-1 استاد شنجهاي

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب الزوراء - الوصل الإثنين 11 مارس 2019 ميلادياً،

4 رجب 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت العراق 0-5 استاد كربلاء الدولي الوحدة - الاتحاد الإثنين 11 مارس 2019 ميلادياً،

4 رجب 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت الإمارات، 18:00 بتوقيت العراق 1-4 استاد آل نهيان، أبوظبي الريان - لوكوموتيف طشقند الإثنين 11 مارس 2019 ميلادياً،

4 رجب 1440 هجرياً،

18:35 بتوقيت قطر، 19:35 بتوقيت الإمارات 1-2 استاد جاسم بن حمد، الدوحة النصر - ذوب آهن الإثنين 11 مارس 2019 ميلادياً،

4 رجب 1440 هجرياً،

18:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت الإمارات 3-2 استاد آل مكتوم، دبي شاندونج لونينج - كاشيما آنتلرز الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

11:30 بتوقيت الإمارات، 10:30 بتوقيت السعودية 2-2 مركز جينان الأوليمبي سانفريسي هيروشيما - ملبورن فيكتوري الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية 1-2 استاد هيروشيما دايجو - جوانجزو الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

14:30 بتوقيت الإمارات، 13:30 بتوقيت السعودية 1-3 فورست آرينا، دايجو جوهور دارول - جيونجنام الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

16:45 بتوقيت الإمارات، 15:45 بتوقيت السعودية 1-1 استاد حاج حسن يونس، لاركين باختاكور - الأهلي الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت الإمارات، 16:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد باختاكور المركزي، طشقند استقلال - العين الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

19:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت السعودية 1-1 استاد أزادي، طهران الهلال - الدحيل الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

19:45 بتوقيت الإمارات، 18:45 بتوقيت السعودية وقطر 1-3 استاد جامعة الملك سعود، الرياض السد - بيرسبوليس الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

19:45 بتوقيت الإمارات، 18:45 بتوقيت قطر 0-1 استاد جاسم بن حمد، الدوحة أولسان هيونداي - شنجهاي الأربعاء 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد أولسان مونسو الرياضي كاواساكي فرونتيل - سيدني الأربعاء 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد تودوروكي، كاواساكي بوريرام يونايتد - جيونبوك هيونداي الأربعاء 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

15:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد بوريرام بكين - أوراوا ريد دايموندز الأربعاء 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

16:00 بتوقيت الإمارات، 15:00 بتوقيت السعودية 0-0 استاد العمال، بكين

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب الدحيل - العين الإثنين 8 أبريل 2019،

3 شعبان 1440،

18:30 قطر، 19:30 الإمارات 2-2 استاد عبد الله بن خليفة الوصل - ذوب آهن الإثنين 8 أبريل 2019،

3 شعبان 1440،

18:40 السعودية، 19:40 الإمارات 3-1 استاد زعبيل استقلال - الهلال الإثنين 8 أبريل 2019،

3 شعبان 1440،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات 1-2 استاد حمد بن خليفة النصر - الزوراء الإثنين 8 أبريل 2019،

3 شعبان 1440،

20:15 السعودية والعراق، 21:15 الإمارات 1-4 استاد الملك فهد الدولي جيونجنام - كاشيما آنتلرز الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

12:30 السعودية، 13:30 الإمارات 3-2 ملعب تشانجوون أوراوا ريدز - جيونبوك الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات 1-0 استاد سايتاما بوريرام يونايتد - بكين جوان الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 3-1 استاد بوريرام شاندونج لونينج - جوهور دارول الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 1-2 ملعب مدينة جينان الأوليمبية باختاكور - السد الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

17:00 قطر، 18:00 الإمارات 2-2 استاد باختاكور بيرسبوليس - الأهلي الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات 0-2 استاد زعبيل الريان - الوحدة الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

18:35 قطر، 19:35 الإمارات 2-1 استاد جاسم بن حمد الاتحاد - لوكوموتيف طشقند الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات 2-3 مدينة الملك عبد الله الرياضية سيدني - شنجهاي الأربعاء 10 أبريل 2019،

5 شعبان 1440،

12:30 السعودية، 13:30 الإمارات 3-3 جوبيلي أوفال سانفريسي - دايجو الأربعاء 10 أبريل 2019،

5 شعبان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-2 هيروشيما بيج آرش أولسان - كاواساكي الأربعاء 10 أبريل 2019،

5 شعبان 1440،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 0-1 استاد أولسان مونسو جوانجزو - ميلبورن فيكتوري الأربعاء 10 أبريل 2019،

5 شعبان 1440،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 0-4 استاد تيانهي

الجولة الرابعة المباراة الموعد النتيجة الملعب لوكوموتيف طشقند - الاتحاد الإثنين 22 أبريل 2019،

17 شعبان 1440،

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات 1-1 استاد لوكوموتيف السد - باختاكور الإثنين 22 أبريل 2019،

17 شعبان 1440،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات 1-2 استاد جاسم بن حمد الوحدة - الريان الإثنين 22 أبريل 2019،

17 شعبان 1440،

18:20 قطر، 19:20 الإمارات 3-4 استاد آل نهيان الأهلي - بيرسبوليس الإثنين 22 أبريل 2019،

17 شعبان 1440،

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات 1-2 استاد آل مكتوم ملبورن فيكتوري - جوانجزو الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

12:30 السعودية، 13:30 الإمارات 1-1 استاد ملبورن كاواساكي فرونتيل - أولسان هيونداي الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 2-2 استاد تودوروكي دايجو - سانفريسي هيروشيما الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 1-0 فوريست أرينا شنجهاي - سيدني الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 2-2 استاد شنجهاي الزوراء - النصر الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإمارات 2-1 استاد كربلاء الدولي الهلال - استقلال الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات 0-1 استاد محمد بن زايد ذوب آهن - الوصل الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

19:30 الإمارات، 18:30 السعودية 0-2 استاد فولاد شهر العين - الدحيل الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات 2-0 استاد هزاع بن زايد كاشيما آنتلرز - جيونجنام الأربعاء 24 أبريل 2019،

19 شعبان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 1-0 استاد كاشيما جيونبوك هيونداي - أوراوا ريد دايموندز الأربعاء 24 أبريل 2019،

19 شعبان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 1-2 استاد جيونجو بكين - بوريرام يونايتد الأربعاء 24 أبريل 2019،

19 شعبان 1440،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 0-2 استاد العمال جوهور دارول - شاندونج لونينج الأربعاء 24 أبريل 2019،

19 شعبان 1440،

15:45 السعودية، 16:45 الإمارات 1-0 استاد حاج حسن يونس

الجولة الخامسة المباراة الموعد النتيجة الملعب باختاكور - بيرسبوليس الإثنين 6 مايو 2019،

1 رمضان 1440،

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات 0-1 استاد باختاكور استقلال - الدحيل الإثنين 6 مايو 2019،

1 رمضان 1440،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات 1-1 استاد أزادي السد - الأهلي الإثنين 6 مايو 2019،

1 رمضان 1440،

21:45 السعودية وقطر، 22:45 الإمارات 1-2 استاد جاسم بن حمد الهلال - العين الإثنين 6 مايو 2019،

1 رمضان 1440،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 0-2 استاد جامعة الملك سعود أولسان هيونداي - سيدني الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-1 استاد أولسان مونسو كاواساكي فرونتيل - شنجهاي الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 2-2 استاد تودوروكي بوريرام يونايتد - أوراوا ريد دايموندز الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 2-1 استاد بوريرام بكين - جيونبوك هيونداي الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 1-0 استاد العمال الوحدة - لوكوموتيف طشقند الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 1-3 استاد آل نهيان الريان - الاتحاد الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

21:30 السعودية وقطر، 22:30 الإمارات 2-0 استاد جاسم بن حمد الزوراء - ذوب آهن الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

21:30 العراق، 22:30 الإمارات 2-2 استاد كربلاء الدولي النصر - الوصل الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 1-3 استاد الملك فهد سانفريسي هيروشيما - جواجزو إيفرجراند الأربعاء 8 مايو 2019،

3 رمضان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-1 استاد هيروشيما دايجو - ملبورن فيكتوري الأربعاء 8 مايو 2019،

3 رمضان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-4 فورست أرينا شاندونج لونينج - جيونجنام الأربعاء 8 مايو 2019،

3 رمضان 1440،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 1-2 مركز جينان الأوليمبي جوهور دارول - كاشيما آنتلرز الأربعاء 8 مايو 2019،

3 رمضان 1440،

15:45 السعودية، 16:45 الإمارات 0-1 استاد حاج حسن يونس