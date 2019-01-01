جدول ترتيب تصفيات يورو 2020 | هولندا تقهر ألمانيا من جديد وإسبانيا تتخطى رومانيا

تعرف على جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 بعد الجولة الخامسة

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت تصفيات يورو 2020 يوم الخميس 21 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 14 رجب 1440 هجرياً، وستستمر مجرياتها خلال التوقفات الدولية حتى مارس 2020، أي قبل حوالي 3 اشهر من انطلاق النهائيات.

ستكون النسخة القادمة من كأس أمم أوروبا عبارة عن احتفالية ستجوب أنحاء القارة العجوز بمناسبة مرور 60 عاماً على خروج المسابقة للنور، اي أنها لن تُقام في دولة واحدة أو اثنتين على غرار النسخ السابقة، بل ستحتضنها 12 مدينة أوروبية هي لندن، ميونخ، روما، باكو، سان بطرسبرج، بوخارست، أمستردام، دبلن، بلباو، بودابست، جلاسكو وكوبنهاجن.

تشارك جميع المنتخبات الأوروبية الـ44 في تصفيات يورو 2020، ويقضي نظام التصفيات تقسيمهم على 10 مجموعات، 5 منهم بها 5 منتخبات و5 تتواجد بها من 6 منتخبات، ويواجه كل منتخب جميع رفقاء المجموعة مرتين ذهاباً وإياباً وفي النهاية يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها إلى المسابقة مباشرةً.

تتبقى 4 منتخباتٍ لاكتمال هدد الفرق المشاركة في كأس أمم أوروبا، وهذه المنتخبات الأربعة تتأهل من الملحق الذي يكون عبارة عن الدور الثاني لمسابقة الويفا الجديدة دوري الأمم الأوروبية، وفي هذا الدور يتنافس متصدر كل مجموعة مع الآخر في نفس الدوري بنظام خروج المغلوب، وفي النهاية يخرج لنا 4 فرق هي أبطال الدوريات الأربعة المكونة للمسابقة الجديدة، وهذه الفرق الأربعة تتأهل للمسابقة الأوروبية الأقدم في حالة فشلها الصعود من التصفيات، لكن في حالة ضمان التأهل من التصفية فإن المقعد ينتقل للفريق التالي في الترتيب.

وفي هذا التقرير، يُقدم لكم جول جدول ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2020..

دوري الأمم الأوروبية | نظام البطولة، مواعيد ونتائج جميع المباريات وعلاقتها بيورو 2020

جدول ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2020

كانت بداية الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020 بمواجهة بين إيطاليا وأرمينيا أنهاها الآتزوري لصالحه بثلاثة أهدافٍ لهدف، ثم واجهت السويد جزر فارو وانتصرت بالأربعة، أما إسبانيا فقد عانت أمام رومانيا لكنها فازت في الأخير بهدفين لهدف.

سحقت الدنمارك جبل طارق بنصف دستة أهداف، أما قمة الجولة بين ألمانيا وهولندا فقد بدأت لصالح الماكينات لكنها انتهت بانتصار الطواحين بأربعة أهدافٍ لهدفين.

ترتيب تصفيات يورو 2020:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 2 2 0 0 10 1 +9 6 2 جمهورية التشيك 3 2 0 1 5 6 -1 6 3 كوسوفو 3 1 2 0 5 4 +1 5 4 الجبل الأسود 4 0 2 2 3 10 -7 2 5 بلغاريا 4 0 2 2 5 7 -2 2

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أوكرانيا 4 3 1 0 8 1 +7 10 2 لوكسمبورج 4 1 1 2 4 5 -1 4 3 صربيا 3 1 1 1 5 7 -2 4 4 البرتغال 2 0 2 0 1 1 0 2 5 ليتوانيا 3 0 1 2 3 7 -4 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آيرلندا الشمالية 4 4 0 0 7 2 +5 12 2 ألمانيا 4 3 0 1 15 6 +9 9 3 هولندا 3 2 0 1 10 5 +5 6 4 روسيا البيضاء 5 1 0 4 3 10 -7 3 5 إستونيا 4 0 0 4 2 14 -12 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 جمهورية آيرلندا 5 3 2 0 6 2 +4 11 2 الدنمارك 4 2 2 0 15 5 +10 8 3 سويسرا 3 1 2 0 6 4 +2 5 4 جورجيا 4 1 0 3 4 8 -4 3 5 جبل طارق 4 0 0 4 0 12 -12 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المجر 4 3 0 1 6 4 +2 9 2 سلوفاكيا 3 2 0 1 7 2 +5 6 3 كرواتيا 3 2 0 1 5 4 +1 6 4 ويلز 3 1 0 2 2 3 -1 3 5 آذربيجان 3 0 0 3 3 10 -7 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 5 5 0 0 13 3 +10 15 2 السويد 5 3 1 1 12 7 +5 10 3 النرويج 5 2 2 1 10 7 +3 8 4 رومانيا 5 2 1 2 12 7 +5 7 5 مالطا 5 1 0 4 2 12 -10 3 6 جزر فارو 5 0 0 5 3 16 -13 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بولندا 5 4 0 1 8 2 +6 12 2 النمسا 5 3 0 2 13 6 +7 9 3 سلوفاكيا 5 2 2 1 9 3 +6 8 4 إسرائيل 5 2 2 1 9 8 +1 8 5 مقدونيا 5 1 2 2 6 8 - 5 6 لاتفيا 5 0 0 5 1 19 -18 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فرنسا 4 3 0 1 12 3 +9 9 2 تركيا 4 3 0 1 9 2 +7 9 3 آيسلندا 4 3 0 1 5 5 0 9 4 ألبانيا 4 2 0 2 5 3 +2 6 5 مولدوفا 4 1 0 3 2 10 -8 3 6 أندورا 4 0 0 4 0 10 -10 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بلجيكا 5 5 0 0 15 1 +14 15 2 روسيا 5 4 0 1 17 4 +13 12 3 كازاخستان 5 2 1 2 8 8 0 7 4 اسكتلندا 5 2 0 3 5 9 -4 6 5 قبرص 5 1 1 3 7 6 +1 4 6 سان مارينو 5 0 0 5 0 24 -24 0

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إيطاليا 5 5 0 0 16 2 +14 15 2 فنلندا 5 4 0 1 7 2 +5 12 3 البوسنة والهرسك 5 2 1 2 10 7 +3 7 4 أرمينيا 5 2 0 3 8 9 -1 6 5 اليونان 5 1 1 3 6 9 -3 4 6 ليشتنشتاين 5 0 0 5 0 18 -18 0

نتائج مباريات تصفيات يورو 2020

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة كازاخستان - اسكتلندا الخميس 21 مارس 2019،

14 رجب 1440 0-3 قبرص - سان مارينو الخميس 21 مارس 2019،

14 رجب 1440 0-5 آيرلندا الشمالية - إستونيا الخميس 21 مارس 2019،

14 رجب 1440 0-2 هولندا - روسيا البيضاء الخميس 21 مارس 2019،

14 رجب 1440 0-4 سلوفاكيا - المجر الخميس 21 مارس 2019،

14 رجب 1440 0-2 كرواتيا - آذربيجان الخميس 21 مارس 2019،

14 رجب 1440 1-2 إسرائيل - سلوفينيا الخميس 21 مارس 2019،

14 رجب 1440 1-1 مقدونيا - لاتفيا الخميس 21 مارس 2019،

14 رجب 1440 1-3 النمسا - بولندا الخميس 21 مارس 2019،

14 رجب 1440 1-0 بلجيكا - روسيا الخميس 21 مارس 2019،

14 رجب 1440 1-3 بلغاريا - الجبل الأسود الجمعة 22 مارس 2019،

15 رجب 1440 1-1 إنجلترا - التشيك الجمعة 22 مارس 2019،

15 رجب 1440 0-5 البرتغال - أوكرانيا الجمعة 22 مارس 2019،

15 رجب 1440 0-0 لوكسمبورج - ليتوانيا الجمعة 22 مارس 2019،

15 رجب 1440 1-2 مولدوفا - فرنسا الجمعة 22 مارس 2019،

15 رجب 1440 4-1 أندورا - آيسلندا الجمعة 22 مارس 2019،

15 رجب 1440 2-0 ألبانيا - تركيا الجمعة 22 مارس 2019،

15 رجب 1440 2-0 جورجيا - سويسرا السبت 23 مارس 2019،

16 رجب 1440 2-0 جبل طارق - جمهورية آيرلندا السبت 23 مارس 2019،

16 رجب 1440 1-0 السويد - رومانيا السبت 23 مارس 2019،

16 رجب 1440 1-2 مالطة - جزر فارو السبت 23 مارس 2019،

16 رجب 1440 1-2 إسبانيا - النرويج السبت 23 مارس 2019،

16 رجب 1440 1-2 ليشتنشتاين - اليونان السبت 23 مارس 2019،

16 رجب 1440 2-0 إيطاليا - فنلندا السبت 23 مارس 2019،

16 رجب 1440 0-2 البوسنة والهرسك - أرمينيا السبت 23 مارس 2019،

16 رجب 1440 1-2

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة ويلز - سلوفاكيا الأحد 24 مارس 2019،

17 رجب 1440 0-1 كازاخستان - روسيا الأحد 24 مارس 2019،

17 رجب 1440 4-0 المجر - كرواتيا الأحد 24 مارس 2019،

17 رجب 1440 1-2 إسرائيل - النمسا الأحد 24 مارس 2019،

17 رجب 1440 2-4 سان مارينو - اسكتلندا الأحد 24 مارس 2019،

17 رجب 1440 2-0 آيرلندا الشمالية - روسيا البيضاء الأحد 24 مارس 2019،

17 رجب 1440 1-2 هولندا - ألمانيا الأحد 24 مارس 2019،

17 رجب 1440 3-2 بولندا - لاتفيا الأحد 24 مارس 2019،

17 رجب 1440 0-2 قبرص - بلجيكا الأحد 24 مارس 2019،

17 رجب 1440 2-0 تركيا - مولدوفا الإثنين 25 مارس 2019،

18 رجب 1440 0-4 الجبل الأسود - إنجلترا الإثنين 25 مارس 2019،

18 رجب 1440 5-1 كوسوفو - بلغاريا الإثنين 25 مارس 2019،

18 رجب 1440 1-1 البرتغال - صربيا الإثنين 25 مارس 2019،

18 رجب 1440 1-1 لوكسمبورج - أوكرانيا الإثنين 25 مارس 2019،

18 رجب 1440 2-1 فرنسا - آيسلندا الإثنين 25 مارس 2019،

18 رجب 1440 0-4 أندورا - ألبانيا الإثنين 25 مارس 2019،

18 رجب 1440 3-0 أرمينيا - فنلندا الثلاثاء 26 مارس 2019،

19 رجب 1440 2-0 سويسرا - الدنمارك الثلاثاء 26 مارس 2019،

19 رجب 1440 3-3 جمهورية آيرلندا - جورجيا الثلاثاء 26 مارس 2019،

19 رجب 1440 0-1 رومانيا - جزر فارو الثلاثاء 26 مارس 2019،

19 رجب 1440 1-4 النرويج - السويد الثلاثاء 26 مارس 2019،

19 رجب 1440 3-3 مالطا - إسبانيا الثلاثاء 26 مارس 2019،

19 رجب 1440 2-0 إيطاليا - ليشتنشتاين الثلاثاء 26 مارس 2019،

19 رجب 1440 0-6 البوسنة والهرسك - اليونان الثلاثاء 26 مارس 2019،

19 رجب 1440 2-2

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة جورجيا - جبل طارق الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 0-3 الجبل الأسود - كوسوفو الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 1-1 جمهورية التشيك - بلغاريا الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 1-2 أوكرانيا - صربيا الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 0-5 ليتوانيا - لوكسمبورج الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 1-1 الدنمارك - جمهورية آيرلندا الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 1-1 السويد - مالطا الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 0-3 النرويج - رومانيا الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 2-2 جزر فارو - إسبانيا الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 4-1 لاتفيا - إسرائيل الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 3-0 مقدونيا - بولندا الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 1-0 النمسا - سلوفينيا الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440 0-1 كرواتيا - ويلز السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 1-2 آيسلندا - ألبانيا السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 0-1 إستونيا - آيرلندا الشمالية السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 2-1 آذربيجان - المجر السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 3-1 مولدوفا - أندورا السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 0-1 روسيا - سان مارينو السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 0-9 فنلندا - البوسنة والهرسك السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 0-2 أرمينيا - ليشتينشتاين السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 0-3 روسيا البيضاء - ألمانيا السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 2-0 تركيا - فرنسا السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 0-2 اسكتلندا - قبرص السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 1-2 بلجيكا - كازاخستان السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 0-3 اليونان - إيطاليا السبت 8 يونيو 2019،

4 شوال 1440 3-0

الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة بلغاريا - كوسوفو الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 3-2 لاتفيا - سلوفينيا الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 5-0 إسبانيا - السويد الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 0-3 بولندا - لإسرائيل الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 0-4 الدنمارك - جورجيا الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 1-5 مقدونيا - النمسا الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 4-1 جمهورية أيرلندا - جبل طارق الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 0-2 جزر فارو - النرويج الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 2-0 أوكرانيا - لوكسمبورج الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 0-1 صربيا - ليتوانيا الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 1-4 التشيك - الجبل الأسود الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 0-3 مالطا - رومانيا الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440 4-0 كازاخستان - سان مارينو الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 0-4 أذربيجان - سلوفاكيا الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 5-1 اليونان - أرمينيا الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 3-2 بلجيكا - إسكتلندا الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 0-3 ألبانيا - مولدوفا الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 0-2 ليشتنشتاين - فنلندا الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 2-0 روسيا - قبرص الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 0-1 روسيا البيضاء - آيرلندا الشمالية الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 1-0 المجر - ويلز الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 0-1 أندورا - فرنسا الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 4-0 آيسلندا - تركيا الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 1-2 ألمانا - إستونيا الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 0-8 إيطاليا - البوسنة والهرسك الثلاثاء 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 1-2