جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-2022..

انطلقت النسخة 63 من الدوري المصري الممتاز في 25 أكتوبر 2021، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

النادي الأهلي هو البطل التاريخي للدوري برصيد 42 لقبًا، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة برصيد 13 لقبًا، وسيدخل هذا الموسم وهو حامل اللقب.

يشارك في الدوري المصري الممتاز 18 فريقًا، يتأهل ثنائي القمة إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الثالث والرابع في الكونفدرالية.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

هبط الموسم الماضي الثلاثي وادي دجلة والإنتاج الحربي وأسوان، وصعدت من الممتاز ب أندية فيوتشر وفاركو والشرقية للدخان.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري المصري 2021-22

فاز البنك الأهلي في افتتاحية الدوري المصري على طلائع الجيش بثلاثة أهدافٍ دون رد.

وفي مباراة مثيرة نجح الاتحاد السكندري في خطف نقطة التعادل مع سموحة بعد أن كان متأخرًا بأربعة أهدافٍ لهدف، وانتهى اليوم الأول بفوز فيوتشر على فاركو.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 البنك الأهلي 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 فيوتشر 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 الاتحاد السكندري 1 0 1 0 4 4 0 1 4 سموحة 1 0 1 0 4 4 0 1 5 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 6 المصري 0 0 0 0 0 0 0 0 7 المقاولون العرب 0 0 0 0 0 0 0 0 8 سيراميكا كليوباترا 0 0 0 0 0 0 0 0 9 إنبي 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الجونة 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الشرقية للدخان 0 0 0 0 0 0 0 0 12 غزل المحلة 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الإسماعيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 14 مصر المقاصة 0 0 0 0 0 0 0 0 15 بيراميدز 0 0 0 0 0 0 0 0 16 الزمالك 0 0 0 0 0 0 0 0 17 فاركو 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 طلائع الجيش 1 0 0 1 0 3 -3 0

جدول مباريات الدوري المصري 2021-22 - الجولة 1