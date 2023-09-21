تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024...

انطلقت النسخة 65 من الدوري المصري الممتاز في 18 سبتمبر 2023، بمشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسهم الأهلي، الزمالك، وبيراميدز وغيرهم، ليتنافسوا في موسم الجميع يتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بفارق مريح.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز 18 فريقًا، يتأهل ثنائي القمة إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الثالث والرابع في الكونفدرالية.

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وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ترتيب الدوري المصري 2023-2024: الأهلي يضرب المصري برباعية وتعادل بيراميدز والزمالك

افتتح الأهلي مبارياته هذا الموسم بفوز عريض على المصري بأربعة أهداف دون رد، بينما تعادل الزمالك مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 1 1 0 0 4 0 +4 3 2 بلدية المحلة 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 طلائع الجيش 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 فيوتشر 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 الداخلية 1 1 0 0 1 0 +1 3 6 زد 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 الاتحاد 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 بيراميدز 1 0 1 0 2 2 0 1 9 الزمالك 1 0 1 0 2 2 0 1 10 سموحة 1 0 1 0 1 1 0 1 11 الجونة 1 0 1 0 1 1 0 1 12 الإسماعيلي 1 0 0 1 0 1 -1 0 13 إنبي 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 سيراميكا كليوباترا 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 البنك الأهلي 1 0 0 1 0 2 -2 0 16 المقاولون العرب 1 0 0 1 0 2 -2 0 17 فاركو 1 0 0 1 0 2 -2 0 18 المصري 1 0 0 1 0 4 -4 0

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 - الجولة 1