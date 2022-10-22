جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-23

انطلقت النسخة 64 من الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
النادي الأهلي هو البطل التاريخي للدوري برصيد 42 لقبًا، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة برصيد 14 لقبًا، وسيدخل هذا الموسم وهو حامل اللقب للعام الثاني على التوالي.
يشارك في الدوري المصري الممتاز 18 فريقًا، يتأهل ثنائي القمة إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الثالث والرابع في الكونفدرالية.
هبط الموسم الماضي الثلاثي الجونة وإيسترن كومباني ومصر المقاصة، وصعدت من الممتاز ب أندية أسوان والداخلية وحرس الحدود.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2022-2023
جدول ترتيب الدوري المصري 2022-23
الترتيب
الفريق
لعب
فوز
تعادل
هزيمة
له
عليه
الفارق
النقاط
1
سيراميكا كليوباترا
1
1
0
0
3
0
+3
3
2
الزمالك
1
1
0
0
2
0
+2
3
3
فيوتشر
1
1
0
0
2
0
+2
3
4
الاتحاد
1
1
0
0
1
0
+1
3
5
الأهلي
1
1
0
0
1
0
+1
3
6
فاركو
1
0
1
0
1
1
0
1
7
البنك الأهلي
1
0
1
0
1
1
0
1
8
إنبي
1
0
1
0
1
1
0
1
9
بيراميدز
1
0
1
0
1
1
0
1
10
المقاولون العرب
1
0
1
0
1
1
0
1
11
غزل المحلة
1
0
1
0
1
1
0
1
12
طلائع الجيش
1
0
1
0
0
0
0
1
13
الداخلية
1
0
1
0
0
0
0
1
14
أسوان
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
الإسماعيلي
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
سموحة
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
حرس الحدود
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
المصري
1
0
0
1
0
3
-3
0
جدول مباريات الدوري المصري 2022-23 - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
أسوان - الاتحاد
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،
1-0
أسوان
البنك الأهلي - فاركو
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،
1-1
بتروسبورت
المصري - سيراميكا كليوباترا
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،
3-0
برج العرب
الإسماعيلي - الأهلي
الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
1-0
برج العرب
إنبي - بيراميدز
الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
1-1
بتروسبورت
الزمالك - سموحة
الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
19:00 مصر، 20:00 السعودية
0-2
المقاولون العرب
المقاولون العرب - غزل المحلة
الخميس 20 أكتوبر 2022،
1-1
المقاولون العرب
حرس الحدود - فيوتشر
الخميس 20 أكتوبر 2022،
2-0
المكس
الداخلية - طلائع الجيش
الخميس 20 أكتوبر 2022،
0-0
السويس الجديد
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