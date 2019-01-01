جدول ترتيب الدوري المصري 2019-2020 | الأهلي يتخطى سموحة وبيراميدز يسحق إنبي
انطلقت النسخة رقم 61 من الدوري المصري الممتاز في 21 سبتمبر من عام 2019، والذي كانت نسخته الأولى عام 194، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 41 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بمعدل 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.
تُوج المارد الأحمر بالدوري المصري في الموسم الماضي بصعوبة شديدة بعد أن ظل الفارس الأبيض متصدراً لجدول الترتيب أغلب فترات الموسم، وهي المرة الرابعة له على التوالي، ليترك المركز الثاني لأكثر فريق حقق مركز الوصيف وهو الزمالك والذي حاز عليه بمعدل 33 مرة.
يتكون الدوري المصري الممتاز من 18 فريق يتنافسون فيما بينهم ذهاباً وإياباً لتحديد البطل، وفي نهاية الموسم يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث بطولة كأس الكونفدرالية في السنة التالية، وعلى الجانب الآخر تهبط الثلاث فرق التي تُنهي في المؤخرة للدرجة الأدنى.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم حتى الآن...
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جدول ترتيب الدوري المصري 2019-20
شهد اليوم الأول للجولة الأولى ثلاث مباريات، حيث فاز المقاولون على الجيش بهدفٍ نظيف، بينما تمكن الإسماعيلي من تخطي الجونة بهدف عكسي لجدو، وفي المباراة الأخيرة اكتسح بيراميدز خصمه إنبي برباعية نظيفة.
واجه الأهلي سموحة في اليوم الأخير من الأسبوع الأول في الدوري المصري، ونجح في الفوز بهدفٍ نظيفه أهداه أول ثلاث نقاط له في مشوار الحفاظ على اللقب.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019-20:
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|بيراميدز
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
|2
|الإنتاج الحربي
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|مصر المقاصة
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|4
|الأهلي
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|5
|المقاولون العرب
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|6
|الإسماعيلي
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|7
|طنطا
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|المصري
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9
|حرس الحدود
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10
|الاتحاد السكندري
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|الزمالك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|أسوان
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|13
|طلائع الجيش
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14
|الجونة
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|سموحة
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|وادي دجلة
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17
|إف سي مصر
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|18
|إنبي
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
نتائج مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري 2019-20
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|طلائع الجيش - المقاولون العرب
|السبت 21 سبتمبر 2019،
22 محرم 1441
|1-0
|استاد جهاز الرياضة
|الجونة - الإسماعيلي
|السبت 21 سبتمبر 2019،
22 محرم 1441
|1-0
|استاد الجونة
|بيراميدز - إنبي
|السبت 21 سبتمبر 2019،
22 محرم 1441
|0-4
|استاد 30 يونيو
|أسوان - مصر المقاصة
|الأحد 22 سبتمبر 2019،
23 محرم 1441
|3-2
|استاد أسوان
|وادي دجلة - طنطا
|الأحد 22 سبتمبر 2019،
23 محرم 1441
|1-0
|استاد بتروسبورت
|الإنتاج الحربي - إف سي مصر
|الأحد 22 سبتمبر 2019،
23 محرم 1441
|0-3
|استاد السلام
|المصري - حرس الحدود
|الأحد 22 سبتمبر 2019،
23 محرم 1441
|0-1
|استاد الجيش المصري
|سموحة - الأهلي
|الإثنين 23 سبتمبر 2019،
24 محرم 1441
|1-0
|استاد برج العرب
|الزمالك - الاتحاد السكندري
|الإثنين 23 سبتمبر 2019،
24 محرم 1441
|استاد بتروسبورت