ترتيب الدوري القطري: الدحيل يضرب السد بالأربعة ويقصي الريان من الصدارة

تعرف على جدول ترتيب الدوري القطري 2019-2020 بعد انتصار الدحيل على السد بأربعة أهدافٍ لهدف ضمن مباريات الجولة التاسعة التي انتهت اليوم السبت

انطلق الموسم الجديد من الدوري القطري في 21 أغسطس 2019، ويحمل هذا الموسم الرقم 47 في تاريخ البطولة الأهم في قطر.

يتنافس في دوري نجوم قطر 12 فريقًا على الفوز بالبطولة الغالية، ويواجهون بعضهم البعض ذهابًا وإيابًا طوال الموسم، وفي النهاية يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرةً إلى دوري أبطال آسيا، أما المركز الثالث والرابع فيخوض صاحبيه غمار الأدوار التمهيدية من البطولة الأهم في القارة الصفراء، وفي الجهة الأخرى يهبط صاحب المركز الثاني عشر والأخير مباشرةً إلى الدرجة الأدنى، أما صاحب المركز قبل الأخير فيخوض ملحق للهبوط.

لن يشارك الفائز بالدوري القطري هذا الموسم في البطولة الآسيوية وحسب، بل أيضًا سيحظى بالمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث ستستضيفها قطر العام القادم وسيخوض الفائز بالدوري غمار المنافسة باعتباره ممثل البلد المستضيف.

فاز السد بدوري نجوم قطر الموسم الماضي وشارك بالفعل في دوري أبطال آسيا، وهو الآن على بعد أسابيع قليلة من المشاركة في مونديال الأندية الذي سيقام في الأراضي القطرية، واحتل المركز الثاني الدحيل الذي بهر الجميع في الموسمين الماضيين خاصةً في الآسيوية، أما السيلية والريان فقد جاءا في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري القطري 2019-2020...

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جدول ترتيب الدوري القطري 2020

انطلقت الجولة التاسعة من الدوري القطري يوم الخميس الماضي 31 أكتوبر 2019، وكانت البداية بمواجهة بين قطر والشحانية فاز بها الأول بهدفٍ نظيف، وفي نفس اليوم واجه الريان السيلية وفاز بهدفين نظيفين.

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تعادل العربي مع الوكرة بهدفين لمثلهما يوم الجمعة، كما انتصر الغرافة على الخور بثلاثة أهدافٍ لهدف، أما قمة الجولة بين الدحيل والسد فقد انتهت بانتصار الأحمر بأربعة أهدافٍ لهدفٍ.

ترتيب الدوري القطري:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الدحيل 9 7 2 0 18 8 10 23 2 الريان 9 6 3 0 21 7 14 21 3 الغرافة 9 5 2 2 18 11 7 17 4 السد 7 5 0 2 21 13 8 15 5 العربي 8 4 2 2 17 10 7 14 6 الأهلي 9 4 1 4 15 15 0 13 7 السيلية 9 3 2 4 10 13 -3 11 8 الوكرة 9 2 3 4 14 18 -4 9 9 قطر 9 3 0 6 10 16 -6 9 10 الخور 8 1 2 5 7 14 -7 5 11 أم صلال 9 1 2 6 7 19 -12 5 12 الشحانية 9 0 3 6 5 19 -14 3