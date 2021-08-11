جدول ترتيب الدوري السعودي 2021-22

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022..

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يكون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العهد السعودي.

فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الشباب والاتحاد، كذلك الفيصلي الذي صعد من بوابة الكأس.

هبط من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي القادسية والوحدة والعين بعد أن أنهوا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة، بينما تأهل الثلاثي الطائي والحزم والفيحاء.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي 2021-2022...

ترتيب الدوري السعودي 2020-21: الاتحاد يسقط في فخ الهزيمة أمام الفيحاء

سقط الاتحاد في فخ الهزيمة أمام الفيحاء، في الجولة الأولى من المسابقة بهدف دون رد.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الفيحاء 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 5 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الحزم 0 0 0 0 0 0 0 0 8 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 11 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الفيصلي 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 14 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الباطن 0 0 0 0 0 0 0 0 16 الاتحاد 1 0 0 1 0 1 -1 0

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 1