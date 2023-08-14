جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024....

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين آرسنال، حتى الجولات الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثالثة على التوالي.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

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في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023..

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024: تعادل تشيلسي وليفربول وصدرة نيوكاسل

انتهت قمة الجولة الأولى من البريميرليج بين تشيلسي وليفربول، بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فاز نيوكاسل على أستون فيلا بخمسة أهداف ليتصدر بهم صدارة الترتيب.

وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي بثلاثية نظيفة، بينما تغلب آرسنال على نوتينجهام بهدفين لهدف.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيوكاسل يونايتد 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 برايتون 1 1 0 0 4 1 +3 3 3 مانشستر سيتي 1 1 0 0 3 0 +3 3 4 آرسنال 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 كريستال بالاس 1 1 0 0 1 0 +1 3 6 فولهام 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 توتنهام 1 0 1 0 2 2 0 1 8 برينتفورد 1 0 1 0 2 2 0 1 9 بورنموث 1 0 1 0 1 1 0 1 10 وست هام 1 0 1 0 1 1 0 1 11 تشيلسي 1 0 1 0 1 1 0 1 12 ليفربول 1 0 1 0 1 0 0 1 13 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 14 وولفرهامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0 15 نوتينجهام 1 1 0 1 1 2 -1 0 16 إيفرتون 1 1 0 1 0 1 -1 0 17 شيفيلد يونايتد 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 لوتون 1 1 0 1 1 4 -3 0 19 بيرنلي 1 1 0 1 0 3 -3 0 20 أستون فيلا 1 1 0 1 1 5 -4 0

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب بيرنلي - مانشستر سيتي الجمعة 11 أغسطس 2023،

22:00 مصر والسعودية 3-0 تيرف مور آرسنال - نوتنجهام فورست السبت 12 أغسطس 2023،

14:30 مصر والسعودية 1-2 الإمارات بورنموث - وست هام السبت 12 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية 1-1 فيتاليتي برايتون - لوتون تاون السبت 12 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية 1-4 أميكس ستاديوم إيفرتون - فولهام السبت 12 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية 1-0 جوديسون بارك شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس السبت 12 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية 1-0 برامول لين نيوكاسل - أستون فيلا السبت 12 أغسطس 2023،

19:30 مصر والسعودية 1-5 سانت جيمس بارك برينتفورد - توتنهام الأحد 13 أغسطس 2023،

16:00 مصر والسعودية 2-2 جيتيك تشيلسي - ليفربول الأحد 13 أغسطس 2023،

18:30 مصر والسعودية 1-1 ستامفورد بريدج مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون الإثنين 14 أغسطس 2023،

22:00 مصر والسعودية - أولد ترافورد