انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2024-2025 في ظل ترقب من الجماهير التي تتطلع للإثارة والمنافسة الشرسة.
وتمكن ريال مدريد، في الموسم الماضي من حسم لقب الدوري، للمرة الثانية في آخر ثلاث مواسم، ليؤكد هيمنته على البطولة.
ومن المنتظر أن تشهد النسخة الحالية الكثير من الإثارة والمتعة، خاصة من القطبين ريال مدريد، وبرشلونة، فالفريق الملكي يدخل الموسم بعد تدعيم صفوف بالنجم كيليان مبابي، بينما سيعمل الفريق الكتالوني تحت القيادة الفنية للألماني هانز فليك، على استعادة أداء ونتائج البلوجرانا التي اعتادت عليها الجماهير.
ويشارك في الموسم الجاري ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، ليجانيس، بلد الوليد وإسبانيول.
ويشهد موسم 2024-25 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024، والثاني بين 7-15 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 11-19 نوفمبر، هذا بجانب توقف مارس بين 17-25 في عام 2025.
في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025..
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025: بيلباو يفتتح الموسم بتعادل مع خيتافي
افتتح اتلتيك بيلباو، امام نظيره خيتافي مباريات الدوري هذا الموسم، وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما تعادل ريال بيتيس مع جيرونا بالنتيجة ذاتها.
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|أتلتيك بيلباو
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|خيتافي
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|ريال بيتيس
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|جيرونا
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5
|أتلتيكو مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|أوساسونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|ليجانيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|ديبورتيفو ألافيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|برشلونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|إسبانيول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|سيلتا فيجو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|ريال مايوركا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|رايو فاييكانو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|ريال مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|ريال سوسييداد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ريال بلد الوليد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|إشبيلية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|لاس بالماس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|فالنسيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|فياريال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 - الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|أتلتيك بيلباو - خيتافي
|الخميس 15 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية
|1-1
|سان ماميس
|ريال بيتيس - جيرونا
|الخميس 15 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية
|1-1
|بينتو فيامارين
|سيلتا فيجو - ديبورتيفو ألافيس
|الجمعة 16 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية
|بلايدوس
|لاس بالماس - إشبيلية
|الجمعة 16 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية
|جران كاناريا
|أوساسونا - ليجانيس
|السبت 17 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية
|آل سادار
|فالنسيا - برشلونة
|السبت 17 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية
|ميستايا
|ريال سوسييداد -رايو فاييكانو
|الأحد 18 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية
|أنويتا
|ريال مايوركا - ريال مدريد
|الأحد 18 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية
|إيبيروستار
|ريال بلد الوليد - إسبانيول
|الإثنين 19 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية
|خوسيه زوريلا
|فياريال - أتلتيكو مدريد
|الإثنين 19 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية
|لا سيراميكا