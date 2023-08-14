تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024...

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2023-2024 في ظل ترقب من الجماهير التي تتطلع للإثارة والمنافسة الشرسة.

برشلونة نجح في العودة للتتويج بلقب الدوري الإسباني بعد غياب لثلاثة مواسم متتالية، ليؤكد قدرته على المنافسة المحلية من جديد بعد رحيل أسطورته ليونيل ميسي.

ويشارك في الموسم الحالي ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، غرناطة، ولاس بالماس بالإضافة إلى ألافيس الذي تأكد صعوده بعد الفوز على ليفانتي.

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ويشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر 2023، والثاني بين 9-17 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 13-21 نوفمبر، هذا بجانب توقف مارس بين 18-26 في عام 2024.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024..

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024: فوز ريال مدريد على بيلباو وتعادل برشلونة فاز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، بينما تعادل برشلونة سلبيًا أمام خيتافي. وفاز فالنسيا على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، بينما خسر ألميريا من رايو فاييكانو بهدفين دون رد. الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 رايو فاييكانو 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 ريال مدريد 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 أوساسونا 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 فالنسيا 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 ريال بيتيس 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 ريال سوسييداد 1 0 1 0 1 1 0 1 7 لاس بالماس 1 0 1 0 1 1 0 1 8 ريال مايوركا 1 0 1 0 1 1 0 1 9 جيرونا 1 0 1 0 1 1 0 1 10 برشلونة 1 0 1 0 0 0 0 1 11 خيتافي 1 0 1 0 0 0 0 1 12 ديبورتيفو ألافيس 0 0 0 0 0 0 0 0 13 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 14 قادش 0 0 0 0 0 0 0 0 15 غرناطة 0 0 0 0 0 0 0 0 16 فياريال 1 0 0 1 1 2 -1 0 17 إشبيلية 1 0 0 1 1 2 -1 0 18 ألميريا 1 0 0 1 0 2 -2 0 19 سيلتا فيجو 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 أتلتيك بيلباو 1 0 0 1 0 2 -2 0

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 - الجولة الأولى