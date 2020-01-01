جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021 بعد الجولة 11..

تمكن ليفربول من حسم نسخة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 بدون منافسة تذكر وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، مانشستر سيتي، في موسم كان استثنائيًا للغاية نتيجة لما عاناه العالم من تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل المسابقة تتوقف من مارس وحتى يونيو، وتنتهي في نهايات يوليو 2020.

الآن تبدأ نسخة 2020-2021، حيث يدافع ليفربول عن لقبه أمام كوكبة من الفرق التي دعمت صفوفها بصورة مثالية في سوق الانتقالات، وعلى رأسها السيتي ومانشستر يونايتد وحتى آرسنال وتوتنهام وبالطبع صاحب الميركاتو الأكبر والأقوى على مستوى العالم أجمع، تشيلسي.

عدد من الصراعات يمكن رؤيتها سنويًا في البريميرليج، ما بين درع البطولة نفسه والصراع المثير دومًا على المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب صراع الهبوط الذي لا يخلو دومًا من ندية ومتعة كبيرتين.

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يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021..

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21: توتنهام يفتك الصدارة من ليفربول

فاز مانشستر سيتي على فولهام بهدفين نظيفين في بداية الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتصر مانشستر يونايتد على وست هام وتشيلسي على ليدز يونايتد.

انتصر ليستر سيتي على شيفيلد يونايتد وفاز توتنهام على آرسنال في ديربي لندن، كما انتصر ليفربول على وولفرهامبتون بأربعة أهدافٍ نظيفة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 11