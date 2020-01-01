جدول ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد وبرشلونة يستفيقا من نكسة الكأس

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020 بعد الجولة 23..

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت النسخة 89 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 16 أغسطس 2019 ميلاديًا 15 ذو الحجة 1440 هجريًا، ومن المتوقع أن يكون الموسم الحالي أكثر إثارةً من ذي قبل بعد التطور الكبير الذي ظهر عليه أتلتيكو مدريد في مباريات الإعداد للموسم الجديد، وإبرامه العديد من الصفقات في سوق الانتقالات.

كان ميركاتو الليجا الصيفي مثيرًا جدًا وشهد تحركًا كبيرًا خاصةً من طرف ريال مدريد الذي ضم هازارد من تشيلسي ويوفيتش وميندي وغيرهم، ولم يقف برشلونة مكتوف الأيدي، بل تحرك نحو الروخيبلانكوس وضم منه نجمه الفرنسي جريزمان، والذي عوضه سيميوني بالبرتغالي جواو فليكس.

المزيد من الفرق

فاز البلاوجرانا بالنسخة السابقة من الدوري الإسباني بعد أن جمع 87 نقطة، وكان الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد الذي حصل على المركز الثاني 11 نقطة، أما ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة فقد حصل على المركز الثالث، وأكمل المربع الذهبي المتأهل لدوري أبطال أوروبا فالنسيا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019-2020

غرد ليونيل ميسي وحيدًا في صدارة جدول ترتيب هدافي الليجا الموسم الماضي بعد رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس، وحصل على لقب الهداف بعد أن سجل 36 هدفًا، وجاء خلفه الثنائي لويس سواريز وكريم بنزيما برصيد 21 هدفًا لكلٍ منهما.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإسباني موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020

كانت بداية الجولة 23 في الدوري الإسباني بانتصار ألافيس على إيبار بهدفين لهدف، كما سحق خيتافي فالنسيا بثلاثيةٍ نظيفة وفاز أتلتيكو مدريد على غرناطة بهدفٍ نظيف، وريال سوسيداد على أتلتيك بلباو بهدفين لهدف.

فاز ريال مدريد على أوساسونا بأربعة أهدافٍ لهدف وابتعد بالصدارة عن برشلونة ، لكن البلاوجرانا فاز على ريال بيتيس وأعاد فارق الثلاث نقاط الذي كان بينهما.

ترتيب الدوري الإسباني:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 23 15 7 1 44 14 +30 52 1 برشلونة 23 15 4 4 55 28 +27 49 3 خيتافي 23 12 6 5 35 20 +15 42 4 أتلتيكو مدريد 23 10 9 4 23 15 +8 39 5 إشبيلية 23 11 6 6 29 23 +6 39 6 ريال سوسيداد 23 11 4 8 39 31 +8 37 7 فالنسيا 23 10 7 6 33 32 +1 37 8 فياريال 23 10 5 8 40 31 +9 35 9 أتلتيك بلباو 23 7 10 6 23 19 +4 31 10 غرناطة 23 9 3 11 27 30 -3 30 11 ليفانتي 23 9 2 12 29 34 -5 29 12 أوساسونا 23 6 10 7 30 32 -2 28 13 ريال بيتيس 23 7 7 9 32 37 -5 28 14 ألافيس 23 7 6 10 25 33 -8 27 15 بلد الوليد 23 5 11 7 19 25 -6 26 16 إيبار 23 6 6 11 22 32 -10 24 17 سيلتا فيجو 23 4 8 11 19 32 -13 20 18 مايوركا 23 5 3 15 22 39 -17 18 19 ليجانيس 23 4 6 13 18 36 -18 18 20 إسبانيول 23 4 6 13 19 40 -21 18