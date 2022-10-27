تعرف على جدول ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإسباني 2022-2023.

موسم جديد قوي تشتعل فيه المنافسة على لقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة اللذين يسبقان الجميع في الكرة الإسبانية.

ريال مدريد يطمح لإحراز اللقب للمرة الثانية على التوالي والـ 36 في تاريخه، بينما يريد برشلونة استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2019 وإحرازه للمرة الـ 27 في تاريخه.

تعد أرقام الهدافين هامة للغاية في كرة القدم، لكن ما لا يقل أهمية عنها هو صناعات الأهداف التي لولاها لما كانت الأهداف من الأساس.

الموسم الماضي حصل نجم برشلونة عثمان ديمبيلي على أكثر صناعات اهداف برصيد 13 صناعة متفوقًا على بنزيما بصناعة واحدة وعلى زميله جوردي آلبا بـ 3 صناعات.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب صانعي الأهداف في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2022-2023.

جدول ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإسباني 2022-2023

ترتيب اللاعب عدد الصناعات =1 رودريجو جويس 4 =1 عثمان ديمبيلي 4 =1 روبرت ليفاندوفسكي 4 =5 ميكيل ميرينو 4 =5 أليخاندرو بالدي 3 =5 جواو فيليكس 3 =5 جيرارد جومباو 3 =5 هوجو جيلامون 3 =5 أنسو فاتي 3 =5 نيكو ويليامز 3 =5 كانج إن لي 3 =5 دافيد ألابا 3 =5 فينيسيوس جونيور 3 =14 جونزالو ميليرو 2 =14 جول كوندي 2