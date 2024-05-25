"جدل بسبب لقطة الكأس" .. وليد الفراج يثير الشكوك حول رحيل قادة الهلال الأربعة

دروس مجانية للأندية السعودية

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تساءل الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن لقطة أثارت جدلًا في ليلة احتفالية الهلال بلقب دوري روشن للمحترفين.

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وأقام الهلال حفلا رائعا في ملعب "المملكة آرينا"، أمس الجمعة، بحضور جماهيره وإدارته والجهاز الفني واللاعبين، للاحتفال بلقب دوري المحترفين.

واستعرض وليد الفراج آراء المشجعين بعد حفل التكريم، حيث تساءل أحدهم عن سبب تناقل الكأس بين أكثر من قائد للفريق (سلمان الفرج، سالم الدوسري، ياسر الشهراني ومحمد البريك).

وأضاف الفراج: "ما حدث بين قادة الهلال، هل له علاقة بأن هناك عددًا من لاعبي الفريق سيغادرون في نهاية الموسم، وأن ما حدث في الحفل عبارة عن تكريم لهم؟".

ورد الإعلامي صالح أبو نخاع: "هذا إرث هلالي ونتوقعه دائمًا في الفريق، وهذه عقلية يحسد عليها الهلال من جميع الأندية".

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وأضاف أبو نخاع: "من يريد أن يتعلم يجب أن يشاهد منظومة الهلال، بداية من تنظيم الحفل واحتفال اللاعبين كلها دروس مجانية للأندية السعودية".

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