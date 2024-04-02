جدل خطير .. حسم إمكانية تدخل لجنة الانضباط لـ"إيقاف" نجم الهلال قبل ديربي النصر

هل يتم إيقاف نجم الهلال قبل الديربي؟..

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أثار الإعلامي الرياضي هاني الداود، الجدل في الشارع السعودي، بإمكانية "تدخل" لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم؛ لمعاقبة أحد نجوم الفريق الأول بنادي الهلال.

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هذا النجم؛ هو متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي إذا تم معاقبته من لجنة الانضباط، من الممكن أن يمتد "إيقافه" إلى كأس السوبر السعودي، عندما يواجه الهلال، الغريم الأزلي النصر، في دور نصف النهائي، يوم 8 أبريل 2024.

وفي هذا السياق.. قال الداود في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "سافيتش قام بالدهس على رأس أحد لاعبي الأخدود، في مباراة الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي.. من الممكن تدخل لجنة الانضباط؛ من أجل معاقبة اللاعب بالإيقاف".

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تصريحات الداود أثارت دهشة المحلل التحكيمي للبرنامج سمير عثمان؛ الذي علق قائلًا: "تدخل لجنة الانضباط؟!.. اللاعب لم يقم بأي شيء".

عثمان أشار إلى أن ميلينكوفيتش سافيتش، حاول تفادي الدهس على رأس لاعب الأخدود؛ لكن الأخير هو من اتجه إلى قدم النجم الصربي، عندما كان ساقطًا على أرضية الملعب؛ وهو الأمر الذي أيّده المحلل التحكيمي الآخر محمد فودة.

فودة أكد على أن اللقطة لا تصنف "تهور" أو "لعب عنيف"؛ لذلك لا يُمكن معاقبة سافيتش، الذي فعل كل شيء من أجل عدم إصابة لاعب الفريق المنافس.

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