بعد جدل إيقافه من عدمه .. مدرب الهلال يتخذ قرارًا جديدًا مع سلمان الفرج

جديد أزمة القائد سلمان الفرج..

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في ظل الجدل الكبير بشأن معاقبته من عدمه.. اتخذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، قرارًا بشأن قائد الفريق سلمان الفرج.

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الفرج دخل في خلافات مع جيسوس، في الفترة الماضية؛ بعد اعتراضه على قلة الدقائق التي يشارك فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ ليتم استبعاده من قائمة المباريات رسميًا.

وعلى الرغم من التصالح مع المدرب البرتغالي مؤخرًا.. تواصل غياب اللاعب عن مباريات الزعيم؛ لتتردد أنباء - غير مؤكدة - عن أنه موقوف مؤقتًا، وهذه المرة لحين انتهاء التحقيق معه وعدد من نجوم المنتخب المستبعدين من كأس أمم آسيا، أو فيما عُرِفت إعلاميًا باسم "أزمة المتمردين".

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، استبعاد سلمان الفرج، من قائمة الفريق الهلالي، التي تستعد لمواجهة الغرافة القطري وديًا، مساء الغد.

الصحيفة كشفت اليوم الجمعة، عن أن الفرج، لم يسافر مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى الدوحة القطرية، حيث تقام المباراة الودية أمام الغرافة.

جدير بالذكر أن ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، كان قد نفى توقيع عقوبات ضد أي لاعب - حتى الآن -، مؤكدًا على أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

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