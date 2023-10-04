سخرية أهلاوية وجدل إماراتي .. أهزوجة الاتحاد الجديدة تشعل ديربي جدة خارج الملعب

"والله ما في نادي زي الاتحاد" أهزوجة جديدة تثير الجدل قبل ديربي جدة أمام الأهلي

SHAHID

كشف مجلس جمهور نادي الاتحاد السعودي أمس الثلاثاء، عن أهزوجة العميد الجديدة، والتي سيتم ترديدها لأول مرة في الاستاد، خلال مواجهة ديربي جدة المقبلة أمام الأهلي، لكن بعض الجدل صاحبها.

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العميد يستضيف الراقي بعد غدٍ الجمعة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

الأهزوجة جاءت ألحانها مقتبسة من نظيرتها الأرجنتينية الشهيرة "يا برازيل أخبريني بماذا تشعرين؟!"، وجاء ضمن كلماتها: "يا عميد بالمجد الكل يشهد لك، تاريخ شامخ في كل زمان، والكل ما راح يقدر يوصل لك، مهما حاول ومهما كان .. لا تعيد ولا تزيد وخذ اللم الأكيد، والله ما في نادي زي الاتحاد".

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وبالطبع قابلها جمهور النمور بحفاوة وإشادات، لكن كما هو متوقع، قوبلت بسخرية و"طقطقة" من جماهير الأهلي..

الحساب الأهلاوي الشهير "دياريو الأهلي" علق عبر منصة "إكس" على الفيديو التجريبي للأهزوجة: "من استعدادات جماهير بوكا جونيورز للقاء الديربي"، في إشارة لاقتباصها من الجماهير الأرجنتينية، فيما زاد الأهلاوي المعروف عبادي الكناني من حدة السخرية فأضاف: "عاجل للضرورة: نرجو من إدارة الأهلي تنبيه وتحذير اللاعبين بشدة وذلك بسبب أهزوجة الاتحاد الجديدة، لأن اللاعبين راح يفطسون من الضحك".

لكن على الجانب الآخر، كان هناك جدلًا في الإمارات حول الأهزوجة، إذ علق الحساب الجماهيري لنادي العين الإماراتي "منبر العين": "على طريقة الأمة العيناوية وبنفس اللحن .. أهزوجة جماهير الاتحاد السعودي الجديدة".

التعليق الإماراتي أشعل الأجواء بين جماهير العين والاتحاد في التعليقات، إذ تدعي الأولى أن الأهزوجة لها بالأساس وأنها أول من ألفها، واقتبستها الأرجنتين منها، بداعي أن النادي الإماراتي ليس محليًا، إنما أصدائه وصلت للعالمية، عندما شارك في كأس العالم للأندية 2018م، وحصد فضية البطولة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني.

يشار إلى أن العميد يدخل الديربي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق نقطة وحيدة، بينما يحل الراقي سادسًا بـ16 نقطة.

SHAHID