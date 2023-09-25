جدل الديربي يتواصل .. ريال مدريد يهاجم التحكيم بسبب 4 أخطاء

ريال مدريد قرر شن هجوم عنيف على خافيير ألبيرولا روخاس حكم الديربي بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد..

عبر نادي ريال مدريد عن غضبه الشديد من مستوى التحكيم بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس خلال مباراة الديربي ضد غريمه أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة السادسة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وتمكن أتلتيكو مدريد من الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-1، ليتعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري الإسباني بعد خمسة انتصارات، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب "لا ليجا" خلف برشلونة وجيرونا.

ريال مدريد، وفي مقطع فيديو عبر قناته الرسمية، أعرب عن أسفه لمستوى التحكيم في الديربي، بسبب ثلاثة أخطاء فادحة من قبل الحكم خافيير ألبيرولا روخاس وحكم تقنية الفيديو المساعد.

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وحللت قناة ريال مدريد مقاطع عديدة من المباراة، نددت خلالها بالأخطاء الواضحة للغاية التي ارتكبها روخاس بالإضافة إلى كلوس جوميز حكم تقنية الفيديو.

أول الأخطاء التي أشارت إليها قناة ريال مدريد كان في احتساب هدف أتلتيكو مدريد الأول الذي سجله ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة، حيث أكدت القناة على وجود خطأ لصالح جود بيلينجهام في عملية بناء اللعب قبل الهدف، خاصة وأنه لم تتم مراجعته عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

الخطأ الثاني جاء بعدم احتساب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد والذي تم تسجيله في وقت متأخر من الشوط الأول، وترى قناة ريال مدريد أن أنطونيو روديجر لم يكن متسللًا بسبب عدم تداخله في اللعب، وهو خطأ واضح آخر من ألبيرولا أضر بنفس الفريق ومن حكم الفيديو المساعد دون تدخل.

علاوة على ذلك، أشارت قناة ريال مدريد إلى ضرورة طرد خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد بعد تدخل القوي عندما كان آخر مدافع، وأن الحكم اكتفى بمنحه بطاقة صفراء بدلًا من طرده.

الخطأ الأخير من وجهة نظر ريال مدريد كان عدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 66، سيطر ماريو هيرموسو على عرضية من ناتشو بيده دون احتساب ركلة جزاء ودون مراجعة اللقطة من قبل حكم الفيديو.