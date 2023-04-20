بعد جدل الحركة المشينة .. موقف صادم من الهلال تجاه كريستيانو رونالدو!

قائد النصر تسبب في ثورة من قبل الجمهور السعودي بعد فعلته أمام جماهير الهلال، لكن ماذا فعلت إدارة فهد بن نافل؟

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جاء موقف إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، في الجدل الدائر حول حركة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، عكس ما توقعه الجميع!

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الواقعة شهدها ديربي الرياض قبل يومين، إذ هتفت جماهير الزعيم باسم غريم الدون التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليرد عليهم بحركة، اختلفت تفسيراتها ما بين كونها مشينة أو أنه مصاب.

وبينما طالبت جماهير الزعيم إدارة ناديها بحماية حقوقه وسلك الطرق القانونية لرد حقها، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الهلال لم يتقدم بأي شكوى ضد قائد النصر، في موقف يعد صادمًا لجماهيرها.

وأكدت الصحيفة ما أكده عديد خبرات القانون أنه من المتوقع عدم صدور أي عقوبة ضد رونالدو من قبل لجنة الانضباط، كون الواقعة لم تُنقل عبر الناقل التليفزيوني الرسمي للمباريات، إذ لا تلتفت إلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الديربي انتهى بهزيمة رفاق رونالدو بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن، ليتجمد رصيدهم عند 53 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الزعيم للنقطة 49 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

Shahid