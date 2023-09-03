جدد مع أتلتيكو وخفض راتبه .. كواليس تضحيات فيليكس للانضمام إلى برشلونة

جواو فيليكس ضحى بالأموال من أجل عيون برشلونة

أعرب ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة يوم أمس أثناء تقديم جواو فيليكس عن سعادته بالصفقة التي تم حسمها في الدقائق الأخيرة من الميركاتو الصيفي، وكشف أن اللاعب قام بتخفيض أجره من أجل تحقيق حلمه باللعب في صفوف البلوجرانا.

وقال ديكو: "كنا نعتقد أنه من غير الممكن أن يأتي جواو فيليكس بالنظر إلى الظروف التي نعيشها والجهد الكبير الذي يجب علينا بذله".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب البرتغالي قرر تخفيض راتبه للنصف تقريبًا مضحيًا بالكثير من الأموال من أجل تحقيق حلمه بالانضمام لصفوف برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير إلى أن راتب المهاجم البرتغالي كان يقدر بنحو 14 مليون يورو تقريبًا، لكنه قرر تخفيضه إلى النصف للمساهمة في إقناع أتلتيكو مدريد بالموافقة على الصفقة مع تمديد عقده مع الروخي بلانكوس لمدة سنتين إضافيتين براتب أقل كذلك، مما أفاد النادي العاصمي من حيث تخفيض فاتورة الأجور وتحسين أوضاعه المالية.

بالنسبة لبرشلونة، فقد تمكن من عدم دفع ثمن اللاعب وضمه براتب مخفض إلى النصف، بينما سيتقاضى جواو فيليكس راتب أقل ولكنه سيلعب حيث يرغب، على الرغم من أن الإعارة مدتها سنة ولا يوجد خيار للشراء.