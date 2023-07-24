جدد عقده مع ناديه .. الأهلي يخسر أحد أهم أهدافه في السوق

نجم جديد يرفض الدوري السعودي

خسر النادي الأهلي واحدًا من أهم أهدافه في سوق الانتقالات هذا الصيف، وذلك بعدما جدد عقده مع ناديه.

الحديث يدور عن البولندي بيوتر زيلينسكي نجم نابولي الذي أشعل منافسة بين عدة أندية على ضمه، أبرزها الأهلي ولاتسيو الراغب في تعويض نجمه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الراحل إلى الهلال.

المصادر الصحفية تحدثت عن عرض لـ3 سنوات قدمه الأهلي يتضمن منح زيلينسكي راتبًا سنويًا قدرًا 12 مليون يورو، لكن كلاوديو لوتيتو أكد أمس أن اللاعب جدد عقده مع بطل إيطاليا.

الصحفي ماركو كورادي نقل عن لوتيتو قوله "زيلينسكي أصبح الآن خارج السوق، لقد أوقف كل المفاوضات معنا الليلة الماضية واختار البقاء في نابولي رغم أنهم عرضوا عليه راتبًا أقل مما عرضنا نحن"؟



يُشار إلى أن صاحب الـ29 عامًا انضم إلى نابولي صيف 2016 قادمًا من إمبولي، ويُعد أحد نجوم الدوري الإيطالي في المواسم الأخيرة.