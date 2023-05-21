جثث داخل الملعب .. مأساة كروية جديدة في السلفادور

مشاهد مؤسفة فجر الأحد

شهد فجر الأحد واقعة مؤسفة في السلفادور بعد وفاة 15 مشجعاً وإصابات العشرات أثناء محاولة دخول مباراة كرة قدم مهمة بالبلاد.

وكان ملعب "ستاديو كوسكاتلان" مسرحاً لقمة أليانزا ضد فاليدا، الفريقان الأشهر في البلاد، ضمن منافسات ربع نهائي دورة العودة لدوري 2023 عندما حدثت واقعة تدافع بين الجماهير لدخول مسرح المباراة.

وحاول العديد من الجمهور الدخول بتذاكر مزورة للمدرجات، مما تسبب في تدخل الشرطة لمنعهم بالقوة بحسب التقاريرة المحلية، مما تسبب في عمليات التدافع وسقوط الضحايا.

ورغم الفوضى، استمرت المباراة لقرابة 20 دقيقة قبل أن يتم إيقافها عقب غزو الجمهور لأرضية الملعب، والتي تحولت لساحة بعد ذلك لعلاج المصابين والضحايا، ونقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعية صوراً لجثث مغطاة في أرضية الملعب، واللاعبون وهم يحاولون إسعاف الضحايا ومساعدتهم.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة في السلفادور، سقط 15 قتيلاً جراء الأحداث حتى الساعة، وقرابة 90 مصاباً، وأكد رئيس البلاد أن سيتم فتح تحقيق موسع مع كل الأطراف المعنية لمحاسبة المسؤولين.

يذكر أن السلفادور كانت شاهدة على واقعة شهيرة في 1969 مع الجارة هوندوراس عندما اشتعلت حرباً بين البلدين تعرف "بحرب كرة القدم" على هامش مباراة في تصفيات المونديال تسببت في تأجيج التوتر السياسي بينهما.