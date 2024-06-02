جائزة 300 ألف جنيه إسترليني .. مدون روسي "عنيف" وراء واقعة اقتحام نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرف على تفاصيل ما وراء حادثة الاقتحام

شهدت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، واقعة اقتحام 3 مشجعين لأرضية ملعب ويمبلي، الأمر الذي جعل أمن الملعب للتدخل والقبض على مثيري الشغب.

وتبين أن السبب في تلك الواقعة هو مدون روسي معروف بالعنف اسمه "Mellstroy"، وهو الذي ارتدى المقتحمين قمصان عليها اسمه.

أندريه بوريم المعروف باسم "Mellstroy" معروف بأنه مدون فاضح وعنيف، حيث قام بضرب عارضة أزياء وحطم رأسها على طاولة أثناء بث مباشر على موقع "يوتيوب" عام 2020، حيث تسبب في صدمة نفسية لها وتدفق الدم من فمها، بالإضافة إلى الإصابات الوجه.

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كما تم الحكم على المدون الروسي بالسجن لمدة 6 أشهر مع الأشغال الإصلاحية عام 2021، بسبب ارتكاب جريمة التعدي والضرب عام 2021، وذلك بعدما قام بدعوة زيريانوف شخصية مثيرة عبر الإنترنت، إلى شقته الفاخرة، ودخلوا في معارك في حالة سُكر مع ضيوف آخرين.

وقام المدون الروسي برصد مكافأة قدرها 300 ألف جنيه إسترليني، لمن يستطيع اقتحام ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو يرتدي قميص مدون عليه اسمه "Mellstroy".

وبالفعل شهدت المباراة النهائية التي حسمها ريال مدريد لصالحه اقتحام 3 مشجعين يرتدون القميص في بدايتها، لتتوقف المواجهة لمدة دقائق.