جائزة لم يحصدها من قبل سوى ساديو ماني .. تكريم خاص لفينيسيوس في حفل الكرة الذهبية!

نجم ريال مدريد يحصد جائزته الخاصة!

كشفت تقارير صحفية عن حصول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة خاصة للغاية خلال حفل الكرة الذهبية المقرر مساء الإثنين.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي "ذا أتلتيك" ماريو كورتيجانا المتخصص في أخبار ريال مدريد، حيث أكد أن النجم البرازيلي سيحصل على جائزة سقراط، وهو ما تأكد لاحقًا في الحفل بشكل رسمي.

الجائزة التي سميت على اسم النجم البرازيلي السابق نظرًا لأعماله المجتمعية والتي ركز عليها خارج الملعب ودوره الكبير في العديد من الأعمال الإنسانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسبق أن حصد تلك الجائزة اللاعب السنغالي ساديو ماني في العام الماضي حيث تم تقديمها لأول مرة على الإطلاق، ونالها لاعب بايرن ميونخ الحالي.

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جدير بالذكر أن فينيسيوس كان أيضًا ضمن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الكرة الذهبية، لكن ليونيل ميسي وإرلينج هالاند أقرب للحصول عليها.