لا يكف عن التألق.. جائزة جديدة لتوني كروس بعد الاعتزال!

لا يتوقف نجم ريال مدريد السابق عن إحراز الجوائز

حصد الألماني توني كروس نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا السابق جائزة جديدة في ألمانيا نظير عمله والتزامه الشخصي والمهني خلال العام 2024.

تلك الجائزة هي جائزة "بامبي" التي أقيمت لأول مرة في عام 1948 وأطلقت تيمنًا بكتاب فيليكس سالتن المعنون بـ"بامبي.. حياة في الغابة".

تقدم الجائزة للأشخاص البارزين في المجالات المختلفة، وتحمل ميزة إضافية حين يكون المتوج ألمانيًا، وتوج بها لاعبون من خارج ألمانيا أبرزهم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

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درع الجائزة عبارة عن رسم "غزال" على شكل شخصية الرواية الخيالية، وقد حصل كروس على الجائزة في حفل حضره المطرب روبي ويليامز الذي يعد صديقا مقربًا للدولي الألماني السابق.

وشكر كروس لجنة تحكيم الجائزة قائلا: "شكرًا لكم على كوني معكم" وأضاف شاكرًا ويليامز: "وشكر كبير لخطابك الرائع.. أحبك صديقي".

بينما وصف البيان الرسمي للجنة التحكيم الخاصة بالجائزة كروس بأنه "لاعب نجم وصانع ألعاب عبقري. إنه يتحكم في المباراة من خط الوسط، مع قدرة خارقة على التعرف على اللحظة المثالية للهجوم. لقد جلبت سرعته وتمريراته الدقيقة لمسافات طويلة بُعدًا جديدًا لكرة القدم الألمانية".

وأردف البيان: "يجسد كروس قيمتين أساسيتين في كرة القدم: التركيز الشديد والقوة التي لا يمكن إيقافها في اللعب الفردي، وفي الوقت نفسه، يمتلك روح الفريق لخلق فرص متطورة لتسجيل الأهداف لزملائه".

كما تطرق البيان إلى جوانب أخرى عن كروس حين ذكر أن "مشاركته الاجتماعية المثالية من خلال مؤسسة توني كروس، التي تدعم الشباب الذين يواجهون تحديات صحية، تجعله أحد أكثر الشخصيات استثنائية في كرة القدم الألمانية".