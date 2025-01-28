منحوه جائزة "البراز الذهبي".. فينيسيوس جونيور ضحية مهرجان جديد في فالنسيا!

الدولي البرازيلي يتعرض لأشياء صعبة

خلال مهرجان "لاس فاياس" للدمى والمنتجات الشمعية بمدينة فالنسيا، لفت انتباه الكل وجود مجسم يحمل شكل البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

المعرض يفتتح يوم الجمعة القادم، لكن تم الكشف عن هذا المجسم الذي يظهر فينيسيوس وعيناه تدمعان، ويتقلد جائزة "البراز الذهبي!" في تهكم على الكرة الذهبية الضائعة منه لصالح الإسباني رودري.

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تم تصميم المجسم بواسطة الفنان فيكتور نافارو، وعنه قال رئيس لجنة المهرجان في تصريحات لصحيفة "ماركا": "إنه رجل رائع ويقوم بكل حرية بعمل أشياء رائعة".

وأضاف: "لا نية لدينا لإهانة أي شخص، إنها لمحة ساخرة لا أكثر" كما أشار إلى أن "ريال مدريد أو فينيسيوس إذا تواصل معنا بشأن الأمر، فسوف ندير نقاشًا لأننا (أهل فالنسيا) نحب ما نفعله".

ولم تتوقف حلقات مسلسل فينيسيوس جونيور وفالنسيا وما تعرض له البرازيلي من أشياء عديدة في ملعب ميستايا عند ما حدث الموسم الماضي، بل استمر هذا الموسم حين تعرض فينيسيوس جونيور في ميستايا أيضًا ودخل في اشتباكات لفظية معتادة مع جماهير الخفافيش.